Samanyolu Haber /Dünya / Yunanistan, 10 bin göçmeni Türkiye'ye gönderiyor /30 Eylül 2019 20:47

Yunanistan, 10 bin göçmeni Türkiye'ye gönderiyor

Yunanistan, Avrupa içerisinde bir kriz hâline dönüşen mülteci sorununa ilişkin olarak, 2020'nin sonuna kadar 10 bin sığınmacıyı Türkiye'ye geri göndermeyi planladığını duyurdu.

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AFP'nin geçtiği habere göre Yunan hükümeti, pazartesi günü acil durum çağrısıyla bir kabine toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantı sonrası hükümetten yapılan açıklamada, 10 bin göçmeni geri gönderme planı açıklanırken Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki göçmen kampında yaşanan yangın faciası gündemdeydi.

Öte yandan Türkiye'den kaçarak Avrupa'da daha iyi bir yaşam kurmak için Ege Denizi'ni botlarla geçmeye çalışan göçmenlerle ilgili her gün yeni bir dram haberi geliyor.

Son olarak, aralarında bir bebek de olmak üzere Türkiye vatandaşı yedi kişinin dün (27 Eylül) Ege Denizi'nde boğularak can vermesinin ardından Yunanistan'dan Avrupa Birliği'ne (AB) Türkiye ile ilgili dikkat çekici bir teklif yapıldığı basına yansımıştı.

Buna göre, Yunanistan Göç Politikalarından Sorumlu Bakan Yorgo Kumucakos, Türkiye’ye daha fazla para ödeyerek, geçişleri engelleme önerisinde bulunmuştu.

Bir süre önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AB'yi, "Kapıları açar mültecileri göndeririz. Bu yükü tek başımıza yüklenmek zorunda değiliz" benzeri tehditte bulunmuştu. 

Kumuçakos'un ise, Avrupa'ya ve Yunanistan'a daha fazla mülteci akını olmaması için, Türkiye'ye maddi yardım yapılması karşılığında göçmenlerin Türkiye'de tutulması teklifinde bulunduğu belirtiliyordu.
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