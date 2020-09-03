Yunanistan: 10 bin kişinin denizden ülkeye gelişini engelledik

Çarşamba günü basın açıklaması yapan bakan, Türk Sahil Güvenlik birimlerinin kendileriyle "iş birliği yapmamasına rağmen" binlerce mültecinin ülkeye girmesini engellediklerini söyledi.







Euronews'te yer alan habere göre Bakan, 1 Mart'tan beri ülkeye yasa dışı girişlerin geçen yıla oranla yüzde 84 azaldığını, ağustos ayında ise bu oranın yüzde 95'e kadar çıktığını ifade etti.





Türk Sahil Güvenliği'ne yönelik suçlamalarda bulunan Plakiotakis, "Mülteci ve göçmenleri taşıyan botlara sınırlarımıza kadar eşlik ederek sorun çıkarmaya çalıştıkları durumlar oldu" şeklinde konuştu.





Göçmenlerin ülkeye girişlerini nasıl engellediklerine yönelik detay vermeyen bakan, "uluslararası hukuka uygun olarak hareket ettiklerini ve insan hayatı ile haysiyetine gerekli hassasiyeti gösterdiklerini" savundu.





Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Yunanistan’ın Covid-19 salgınını gerekçe göstererek ülkeye gelen sığınmacıları engellemesine dair ve hatta kendi topraklarına ulaşan botları geri ittiğine ilişkin haberlerden "derin endişe" duyduğunu açıklamıştı.





BMMYK verilerine göre bu yıl yaklaşık 11 bin 500 kişi Yunanistan'a ulaştı. Geçen sene için bu sayı yaklaşık 75 bin olarak tespit edilmişti.