Samanyolu Haber /Gündem / Yunanistan '12 Mil'e çıkardı Dışişleri'nden açıklama geldi /20 Ocak 2021 22:58

Yunanistan '12 Mil'e çıkardı Dışişleri'nden açıklama geldi

Yunanistan'ın ülkenin batı kıyılarındaki İyon Denizi'nde karasularını 12 deniz miline çıkarma adımı sonrasında Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili bir açıklama geldiği belirtildi.

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cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Yunan Parlamentosu'nun, İyon Denizi'nde kara sularının 12 mile çıkarılmasını onaylamasının ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy yaptığı açıklamada "Yunanistan’ın İyon Denizi’nde karasularını 12 deniz miline çıkarmaya yönelik tasarrufu, Mora Yarımadası’nın güneyinde sona ermekte ve Ege Denizi’ni hiçbir şekilde etkilememektedir. Özel coğrafi koşulların hakim olduğu yarı-kapalı Ege Denizi’nde ülkemizin hayati hak ve çıkarları vardır. Bu denizde karasularının hem ülkemizin, hem üçüncü ülkelerin seyrüsefer serbestisini ve açık denizlere erişimi kısıtlayacak şekilde tek taraflı olarak genişletilmemesi gerektiği konusundaki tutumumuz herkesin malumudur. Bu tutumumuzda bir değişiklik yoktur" ifadelerini kullandı.
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