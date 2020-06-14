Yunanistan 15 Haziran'da dış turizme açılıyor

Turistlerin gözde ziyaret yerlerinden biri olan Santorini adasında konuşan Miçotakis, uluslararası uçuşların 15 Haziran'dan ana havalimanları öncelikli olacak şekilde başlayacağını ve kademeli olarak tüm havalimanlarının uluslararası seferleri kabul edeceğini duyurdu.







Euronews'te yer alan habere göre altyapı ve üst yapıların kuvvetlendirildiğini, sağlık çalışanlarının tüm yaz boyunca tam mesai yapmaya devam edeceğini ve gerekli hallerde hızla kriz masaları oluşturulacağını aktaran Miçotakis, küçük adalarda bile belli standartların olacağını kaydetti.





Yunanistan'a giden turistlere test yok karantina yok





Yunanistan daha önce de misafirlerine karantina uygulamayacağını ve gelenlere toplu test uygulanmayacağını açıklamıştı.





Havaalanlarında sadece rastgele testler yapılacak ve sadece koronavirüs tespit edilen yerlerde gerekli görüldüğü takdirde karantina uygulanabilecek.





Turizm, Yunan ekonomisinin yüzde 20'si





Turizm gelirleri Yunan ekonomisinin yüzde 20'sini oluşturuyor ve hali hazırda ekonomik sıkıntılar çeken ülkenin yaz sezonunu boş geçirmesi 'düşünülemez bir senaryo' olarak nitelendiriliyor. Yunanistan'a 2019 yılında toplam 33 milyon turist gelmiş ve ülke ekonomisine 19 milyar euro bırakmıştı.