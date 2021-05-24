Yunanistan 21 ülkeye sınırları açtı

Yunanistan Sivil Havacılık Müdürlüğü, yayınladığı yeni NOTAM ile mevcut kısıtlamaların 31 Mayıs 2021 Pazartesi sabah saat 6:00'ya kadar uzatıldığını duyurdu.







Yeni genelgeye göre AB ve Schengen (Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Güney Kıbrıs, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Macaristan, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç ve Hırvatistan) dışındaki ülke vatandaşlarının ve ayrıca AB dışındaki yasaktan muaf tutulan 21 ülke vatandaşları dışındakilerin Yunanistan'a girişi yasaklanıyor.





YASAKTAN MUAF TUTULAN DİĞER ÜLKELER





AB ülkesi olmayan ancak yasaktan muaf tutulan 21 ülke ise şöyle sıralanıyor: Avustralya, Kuzey Makedonya, Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, İsrail, Kanada, Beyaz Rusya, Bahreyn, Yeni Zelanda, Güney Kore, Katar, Çin, Kuveyt, Ukrayna, Ruanda, Rusya, Suudi Arabistan, Sırbistan, Singapur, Tayland olarak açıklandı. Türkiye'nin ise yine açıklanan listede olmadığı görüldü.





AŞI BELGELERİ ZORUNLU





Genelgede ayrıca tüm yolcuların https://travel.gov.gr adresi üzerinden PLF formu doldurması gerektiği ve yolcuların en az 14 gün önce aşılanmış olmaları ve yanlarında aşı belgeleri bulundurmaları, veya son 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR testi bulundurmaları, ya da son 2-9 ay içerisinde corona virüsü atlattığına dair belge bulundurmaları gerekiyor.





YOLCULARI SINIRDA HIZLI TEST BEKLİYOR





Tüm yolculara sınırda hızlı/rapid test yapılacak olup, sonucu pozitif çıkanlar 14 günlüğüne karantinaya alınacak. Yine aynı şekilde adalara yolculuk yapmak isteyen Yunan vatandaşlarından da aşı belgesi veya son 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR testi, veya son 24 saatte yapılmış negatif self-test (sonuç bildirilip çıktısı alınmalı), veya son 2-9 ayda corona virüsü atlattığına dair belge isteniyor.





Yunanistan konsolosluklarının Türk vatandaşlarına vize vermeye başladığı belirtildi.