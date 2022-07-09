Yunanistan, 30 yılın enflasyon rekorunu kırdı

ENERJİ FİYATLARINDA BÜYÜK ARTIŞ





ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELMİŞTİ





EURO BÖLGESİ ENFLASYONU ARTIYOR





Yunan İstatistik Kurumu (ELSTAT) dün haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı.Buna göre Yunanistan’da haziran ayı AB uyumlu enflasyonu yıllık bazda yüzde 11,6’ya yükseldi. Mayısta bu rakam yüzde 10,5 olarak tespit edilmişti. AB uyumlu enflasyon, enflasyonu tutarlı bir şekilde ölçmek için AB genelinde kullanılan bir endeks olarak biliniyor.Bununla birlikte veriler, Yunanistan’ın manşet tüketici enflasyonunun da mayıs ayındaki yüzde 11,3 seviyesinden yüzde 12,1’e yükseldiğini gösterdi.Ülkede yıllık bazda gıda enflasyonu yüzde 12,6 olurken konut fiyat artışı 31,5 olarak gerçekleşti. Ayrıca ulaşım harcamaları yüzde 25 artış gösterdi.ELSTAT’a göre, haziranda doğalgaz fiyatları 2021 yılının aynı dönemine göre yüzde 117,7, elektrik fiyatları yüzde 70,4 ve kalorifer yakıtı yüzde 65,1 arttı.Nisan ayında ülkede artan enflasyon nedeniyle asgari ücrete hükümet tarafından ara zam yapılmıştı. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, ülkedeki brüt asgari ücretin 1 Mayıs itibarıyla 663 eurodan 713 euroya çıktığını duyurmuştu.Uygulamayla birlikte, ülkede net asgari ücret 569 eurodan 613 euroya yükseldi. Böylece asgari ücret 2021 yılına oranla yüzde 9,7 arttı. Ancak sonrasında gerçekleşen fiyat artışları asgari ücret zammını geride bıraktı.Yunanistan, İspanya gibi ülkelerde kaydedilen enflasyon euro bölgesi enflasyonunun artışında da önemli rol oynuyor. Ayrıca Almanya, Fransa gibi ülkelerde de enflasyon artışı sürüyor.Euro Bölgesi’nde mayısta yüzde 8,1 olan yıllık enflasyon, enerji ve gıda maliyetlerinin artmaya devam etmesiyle haziranda yüzde 8,6’ya çıkarak kayıtlardaki en yüksek seviyeye ulaştı.Avrupa Merkez Bankası geçtiğimiz ay yüksek enflasyon nedeniyle temmuz ayında 0,25 puanlık faiz artırımına işaret etmişti. Bu artışın bankanın 11 yıl içindeki ilk faiz artışı olması bekleniyor. Öte yandan eylülde faiz oranlarındaki artışın hızlanabileceği de düşünülüyor.