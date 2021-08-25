Yunanistan’a iltica etmek isteyen 8 Türk, sınır dışı mı edilecek?

Yunanistan’ın ulusal medyasına ve Girit’teki yerel basına yansıyan son bilgilere göre, Girit’te komşu ülkeden iltica talebinde bulunan Türkiye vatandaşları, 29 ila 55 yaşları arasında sekiz kişiden oluşuyor. İddialara göre, Yunanistan’a sığınmak isteyen kişilerden yedisi eski asker ve polis. Bir kişi ise elektrik mühendisi/teknisyen.







Eski askerlerin geçtiğimiz yıllarda Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Deniz ve Kara Kuvvetleri’nde görevler üstlendiği ileri sürülüyor. Buna göre, eski askerlerle elektrik mühendisini Girit’e taşıyan teknede ayrıca, eski polis memurları da bulunuyor.

Yunanistan’da muhafazakâr hükümete yakın duran ‘İn.gr’, Girit’teki sekiz Türkiye vatandaşının Yunanistan’daki yasal işlemlerinin sonlandırılması sonrasında sınır dışı edilebileceği bilgisini paylaştı.





Girit’teki son gelişmelerle ilgili olarak ‘İn.gr’, ‘savcılık makamlarının sekiz Türk hakkında suç duyurusunda bulunmaktan kaçındığını’ ve bu nedenle izlenen prosedürün Türkiye vatandaşlarının Yunan polisine teslim edilmesi olduğunu aktardı.







‘İn.gr’ sitesine göre, sekiz kişinin Yunanistan polisiyle işlemlerinin tamamlanmasından sonra dışı edilme işlemine geçilecek.

Gazete Duvar’dan Nikolaos Stelya’nın aktardığına göre, Yunanistan basını, 8 Türkiye vatandaşının ilerleyen tarihlerde Yunanistan’dan sınır dışı edilebileceği uyarısında bulundu.Yunanistan’a sığınmak isteyen 8 Türkiye vatandaşının yasal işlemlerinin Girit’te sürdüğü belirtilirken, yeni gelişmenin ayrıntıları Yunanistan basını tarafından paylaşılıyor.Yunanistan Sahil Güvenlik Komutanlığı yetkililerine göre, Türkiye bayraklı teknenin nihai varış noktası Fransa idi. Ancak tekne kötü hava şartları nedeniyle Girit açıklarında arızalandı. Arızanın giderilememesi üzerine Türkiye bayraklı tekne, Girit’teki bir balıkçı teknesinin yardımıyla Tsoutsoura Limanı’na çekildi.