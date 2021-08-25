Samanyolu Haber /Gündem / Yunanistan’a iltica etmek isteyen 8 Türk, sınır dışı mı edilecek? /25 Ağustos 2021 12:55

Yunanistan’a iltica etmek isteyen 8 Türk, sınır dışı mı edilecek?

Yunanistan basını, Türkiye’den Fransa’ya kaçmak isteyen ve tekneleri bozulunca Girit’e giderek iltica talep eden aralarında eski askerlerin de bulunduğu 8 kişinin sınır dışı edilebileceğini yazdı.

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Gazete Duvar’dan Nikolaos Stelya’nın aktardığına göre, Yunanistan basını, 8 Türkiye vatandaşının ilerleyen tarihlerde Yunanistan’dan sınır dışı edilebileceği uyarısında bulundu.
 
Yunanistan’a sığınmak isteyen 8 Türkiye vatandaşının yasal işlemlerinin Girit’te sürdüğü belirtilirken, yeni gelişmenin ayrıntıları Yunanistan basını tarafından paylaşılıyor.

KİMLER İLTİCA TALEBİNDE BULUNDU?

Yunanistan’ın ulusal medyasına ve Girit’teki yerel basına yansıyan son bilgilere göre, Girit’te komşu ülkeden iltica talebinde bulunan Türkiye vatandaşları, 29 ila 55 yaşları arasında sekiz kişiden oluşuyor. İddialara göre, Yunanistan’a sığınmak isteyen kişilerden yedisi eski asker ve polis. Bir kişi ise elektrik mühendisi/teknisyen.

Eski askerlerin geçtiğimiz yıllarda Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Deniz ve Kara Kuvvetleri’nde görevler üstlendiği ileri sürülüyor. Buna göre, eski askerlerle elektrik mühendisini Girit’e taşıyan teknede ayrıca, eski polis memurları da bulunuyor.

Yunanistan Sahil Güvenlik Komutanlığı yetkililerine göre, Türkiye bayraklı teknenin nihai varış noktası Fransa idi. Ancak tekne kötü hava şartları nedeniyle Girit açıklarında arızalandı. Arızanın giderilememesi üzerine Türkiye bayraklı tekne, Girit’teki bir balıkçı teknesinin yardımıyla Tsoutsoura Limanı’na çekildi.

SINIR DIŞI İŞLEMLERİ

Yunanistan’da muhafazakâr hükümete yakın duran ‘İn.gr’, Girit’teki sekiz Türkiye vatandaşının Yunanistan’daki yasal işlemlerinin sonlandırılması sonrasında sınır dışı edilebileceği bilgisini paylaştı.

Girit’teki son gelişmelerle ilgili olarak ‘İn.gr’, ‘savcılık makamlarının sekiz Türk hakkında suç duyurusunda bulunmaktan kaçındığını’ ve bu nedenle izlenen prosedürün Türkiye vatandaşlarının Yunan polisine teslim edilmesi olduğunu aktardı. 

‘İn.gr’ sitesine göre, sekiz kişinin Yunanistan polisiyle işlemlerinin tamamlanmasından sonra dışı edilme işlemine geçilecek.
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