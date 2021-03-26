Samanyolu Haber /Gündem / ‘Yunanistan, AB Zirvesi’nde alınan kararları Türkiye’ye uyarı olarak görüyor’ /26 Mart 2021 09:45

‘Yunanistan, AB Zirvesi’nde alınan kararları Türkiye’ye uyarı olarak görüyor’

Yunanistan’ın, Avrupa Birliği (AB) Zirvesi’nde alınan kararları, Türkiye’nin uluslararası hukuk ihlallerini sürdürmesi durumunda yaptırım uygulanacağı yönünde bir uyarı olarak değerlendirdiği belirtildi.

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Yunan hükümetinden bir yetkili, basın mensuplarına açıklamasında, “Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis’in Türkiye’ye karşı aradığı ikili yaklaşım, olumlu eylemler içeriyor, ama bir de kısıtlayıcı önlemler öngörüyor. Türkiye’nin üye ülkelere yönelik tek taraflı eylemleri ve hukuk normlarını ihlal eden davranışı tekrar etmesi durumunda yaptırım 27 AB ülkenin ortak bildirisiyle onaylandı” ifadesini kullandı.

Bildiride, Türkiye’ye, yasa dışı göçe karşı mücadele ve AB-Türkiye Ortak Deklarasyon temelinde göçmenlerin Türkiye’ye iadesinde işbirliği yapma ve deklarasyonu istisnasız yerine getirme çağrısının yer aldığı aktarıldı.

Yunan yetkili, “AB, Türkiye’ye tam yetki vermiyor. Söz konusu olan kademeli, aşamalı, orantılı ve geri dönüşü olan bir süreç. Diğer bir deyişle, Türkiye hukuku ihlal eden davranışa geri dönerse her türlü olumlu uygulama iptal edilebilir. Her halükarda Türkiye tutarlılık ve süreklilik sergilemeli ve değerlendirme devam edecek, çünkü her türlü karar AB Konseyi tarafından incelenmesi için haziran ayında sunulacak” diye konuştu.
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