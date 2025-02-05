'Yunanistan adaları boşalttı, Türkiye'de devlet hiçbir şey yokmuş gibi davranıyor'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla bir dizi programlara katılmak üzere Adıyaman’a geldi. Sabah saatlerinde deprem şehitliğini ziyaret eden Özel, dua okuyarak, mezarlara karanfil bıraktı. Özel’e ziyaretleri sırasında milletvekilleri, belediye başkanları ve partililer eşlik etti. Mezarlık ziyaretlerinin ardından depremzedelerle sohbet ederek sorunlarını dinleyen Özgür Özel, daha sonra açıklamalarda bulundu.



Özel, dün tüm belediye başkanları ile birlikte Ege Denizi’nde meydana gelen depremler ile ilgili görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade ederek, deprem sırasında ve sonrasında yapılacak işlerin kıymetli olduğunu söyledi. Yunanistan’ın depremler nedeniyle adaları boşalttığını, ancak Türkiye’de yetkililerin günlük hayatına devam ederek, hiçbir şey yokmuş gibi davrandığını vurgulayan Özel, şöyle konuştu:



"Dün Ege’deki bütün belediye başkanlarımızla birlikte Ege Denizi’ndeki sismik hareketlilik üzerine görüşüldü. Biliyorsunuz, Yunanistan adaları bile boşalttı. Maalesef Türkiye’de devlet, hiçbir şey yokmuş gibi davranıyor. Uzmanlar 6 şiddetinin üzerinde deprem fırtınasının olabileceğini söylüyor, ancak yetkililer günlük hayatlarına devam ediyorlar.



Deprem sırasında ve sonrasında yapılacaklar kıymetlidir, gözyaşları kıymetlidir, okunan her Fatiha kıymetlidir; ancak esas kıymetli olan, gözyaşını akıtmamak ve şehitleri vermemektir. Bunun için ben buradan devlet yetkililerine bir kez daha sesleniyorum... Yunanistan adaları boşaltmışken, dün bizim orada yaptığımız çalışmaya bilim insanları, yerel yöneticiler ve basın bu kadar önem veriyorsa, burada yaşayan insanların ders aldığını gösterir. Ne yazık ki; devletin bundan ders almadığını büyük bir üzüntüyle takip ediyoruz. Zaten depremden önce hazırlıklı olsaydık, depremde 8 bin, Adıyaman’ın inancına göre 15 binin üzerinde şehidimiz olmazdı. Hem deprem illerini depreme hazırlamadık, hem depremin olduğu günlerde imdada yetişmekte geciktik. Orduyu büyük bir saçmalıkla 3 gün boyunca kışlasında tuttuk. En lazım oldukları zamanda kışlada tuttuk. Ardından da verilen sözler tutulmadı."