Samanyolu Haber /Dünya / Yunanistan alarma geçti /12 Ağustos 2020 10:25

Yunanistan alarma geçti

Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında gerilim devam ederken, Yunanistan Savunma Konseyi'nin Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos başkanlığında toplandığı öğrenildi.

SHABER3.COM

Ankara-Atina hattında yaşanan gerilim tırmanırken Yunanistan Savunma Konseyi'nin dün gece acil koduyla bir araya geldiği öğrenildi.

Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos’un başkanlığında toplanan konseyde Savunma Bakanı Yardımcısı Alkiviadis Stefanis ve ülkenin önde gelen kurmayları ve askeri liderleri yer aldı.

Athens-Macedonia Haber Ajansı’na konuşan Yunan kaynaklar, toplantının amacının daha geniş bir bölgedeki durumu değerlendirmek ve Türkiye’ye karşı yapılacak hamleleri masaya yatırmak olduğunu söyledi.

Kaynaklar, 3 saat süren toplantıdan ne sonuç çıktığını açıklamadı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yunanistan alarma geçti Sonraki Haber >>

İngiltere’de futbolcu hakeme saldırdı!

İngiltere’de futbolcu hakeme saldırdı!

8 yaşındaki engelli çocuğa ters kelepçeyle gözaltı

8 yaşındaki engelli çocuğa ters kelepçeyle gözaltı

Akrobasi uçağı yere çakıldı

Akrobasi uçağı yere çakıldı

İşte KHK Mağduru Başkomiser'in yaşadıkları

İşte KHK Mağduru Başkomiser'in yaşadıkları

Aniden çıkan hortum turistleri şaşırttı

Aniden çıkan hortum turistleri şaşırttı

Kameralara takılan ilginç kaza

Kameralara takılan ilginç kaza

Trump'u basın toplantısından çıkardılar

Trump'u basın toplantısından çıkardılar

Cezalarını dolduran gazeteciler neden serbest bırakılmıyor ?

Cezalarını dolduran gazeteciler neden serbest bırakılmıyor ?

Hint Okyanusu'nda çevre felaketi

Hint Okyanusu'nda çevre felaketi

Bir Yudum Huzur (2)

Bir Yudum Huzur (2)
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:45:11