Yunanistan alarmda... Sınır hattını korumak için harekete geçtiler

Ahvalnews.com'dan Evren Dede'nin haberine göre İdlib’de yaşanan ve Türk askerlerinin saldırıya uğradığı gelişmeler sonrası Türkiye’nin göçmen ve mültecilere sınırları açacağını duyurmasıyla birlikte, göçmenler sınırlara akın etmeye başladı.





Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros bugün Türk-Yunan kara sınırını belirleyen Meriç (Evros) bölgesine gidiyor. Yunan Genel Kurmay Başkanı Meriç’te birlikleri teftifş edecek ve savunma hattını düzenleyecek.





Yunanistan’ın Denizcilik ve Ada Politikası Bakanı Yannis Plakiotakis ise deniz sınırlarının korunması ve mülteci akınlarına karşı operasyonları kontrol etmek üzere Ege’de adalarını kontrol etmek üzere Midilli adasında hazır bulunacak.



