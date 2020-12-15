Yunanistan askeri harcamayı 5 kat artıracak

Türkiye ile yaşanan Doğu Akdeniz gerginliği nedeniyle askeri harcamalarını artıracağını duyuran Yunanistan hükümetinin gelecek yıl için öngördüğü savunma bütçesi belli oldu.







Yunanistan'da Başbakan Kiryakos Mitsotakis liderliğindeki hükümet, 2021 yılı için 2,5 milyar euro askeri harcama yapılması doğrultusundaki bütçe planını sundu.





Bütçe planının bu akşam saatlerinde parlamentoda tartışıldıktan sonra onaylanması bekleniyor. Yunan medyası, Mitsotakis'in parlamentoda çoğunluğu elinde tutması nedeniyle planın önünde büyük bir engel olmadığını belirtiyor.





Sunulan planda öngörülen meblağ parlamentoda kabul edilirse, Yunanistan 2021'de 2020'ye kıyasla beş kat fazla askeri harcama yapacak.





Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Ankara-Atina arasında Doğu Akdeniz'deki doğal gaz arama faaliyetleri nedeniyle yaşanan gerginlik üzerine geçen aylarda savunma harcamasını artırmayı planladıklarını açıklamıştı.





Fransa'dan yeni savaş uçakları alınacak





Yunanistan'ın bu doğrultuda Fransa'dan satın alacağı 18 Rafale tipi savaş uçağına ilişkin anlaşmanın önümüzdeki hafta Fransız Savunma Bakanı Florence Parly'nin de katılacağı bir törenle imzalanması bekleniyor.





Atina'nın yapmayı planladığı askeri harcamalar arasında dört yeni fırkateyn alımı da bulunuyor.





Yunanistan, diğer NATO üyelerine kıyasla daha fazla askeri harcama yapan bir ülke. Bu durum, ülkenin 2007 yılında yaşadığı mali krizde dahi değişmemişti. Yunanistan, 2019 yılında gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 2,3'ünü savunmaya harcamıştı. Böylece ekonomisinin büyüklüğüne oranla en fazla askeri harcama yapan NATO ülkesi sıralamasında ABD ve Bulgaristan'ın ardından üçüncü basamakta yer almıştı.