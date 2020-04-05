Samanyolu Haber /Dünya / Yunanistan askıya aldığı iltica başvurularını yeniden başlattı /05 Nisan 2020 10:57

Yunanistan askıya aldığı iltica başvurularını yeniden başlattı

Geçtiğimiz ay bir aylığına iltica başvurularını askıya alan Yunanistan uygulamayı sonlandırdığını duyurdu.

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Türkiye'nin Avrupa'ya olan sınırlarında engellemeye son vermesiyle beraber geçtiğimiz ay bir aylığına iltica başvurularını askıya alan Yunanistan bu tartışmalı uygulamayı sonlandırdığını duyurdu.

Euronews'in haberine göre, Avrupa Parlamentosu'nun sivil özgürlükler komitesi ile video konferans aracılığı ile görüşen Yunanistan'ın Göçten Sorumlu Bakanı Notis Mitarachi , "1 Nisan'dan itibaren iltica taleplerini askıya alma konusu geçerli değil, normal prosedürlere dönüş yaptık." ifadesini kullandı.

Mitarachi, "Mart ayında başvuruları olağanüstü durumdan dolayı ülke güvenliğini korumak amacıyla askıya almak zorunda kaldık." dedi.

MART AYINDA GELENLER İLTİCA BAŞVURUSU YAPABİLECEKLER

İçişlerinden sorumlu Avrupa Komiseri Ylva Johansson durumu memnuniyetle karşıladığını ifade ederek, "Yunan hükümeti mart ayında ülkeye gelenlerin de iltica başvurusu yapma hakkına sahip olduğunu söyledi." şeklinde konuştu. Johansson, "Şu anda değerlerimiz olan temel hak ve hürriyetleri korumak büyük önem taşıyor." dedi.

Johansson, Yunanistan'da bulunan birçok çocuk göçmenin bu haftadan itibaren Almanya, Fransa, Portekiz, Finlandiya, Litvanya, Hırvatistan ve İrlanda'ya gönderileceğini söyledi.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), Yunanistan'ın sığınmacıların iltica başvurularını askıya almasının uluslararası hukuka göre hiçbir yasal dayanağı olmadığını bildirmişti.
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