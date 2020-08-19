Yunanistan: Avrupa Birliği Türkiye'ye karşılık versin

Lefkoşa'da Rum mevkidaşı Nikos Christodoulides mile bir araya gelen Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, AB üyeleri Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın münhasır ekonomik haklar talep ettiği sularda, Türkiye'nin "yasa dışı" bir hidrokarbon aramasına karışan bir Türk araştırma gemisine destek vermek için savaş gemileri konuşlandırmasını eleştirdi. Dendias, Türkiye'nin eylemlerinin "kendi seçimlerinin çıkmaz doğasına ihanet eden gerginlik ve kabul edilemez bir askerileşme" olduğunu söyledi.







Euronews'te yer alan haberde Yunan bakan, "Hukuksuzluk takıntısı adalet üretmiyor, Türkiye'nin bölgedeki istikrarsızlaştırıcı rolünü doğruluyor. Bu gerilimi yaratanın ne Yunanistan ne de Kıbrıs Cumhuriyeti olmadığı çok açık. Ancak bu olayları pasif olarak izlediğimiz anlamına gelmiyor. Bir oldu-bittinin oluşmasını engelleyecek girişimlerde bulunacağız. Biz her zaman diyalogdan yanayız, ancak uluslararası hukuka, deniz hukukuna ve iyi komşuluk ilişkilerine uygun değilse bir diyalog gerçekleşemez" dedi.





AB Dış Politika Sorumlusu Josep Borrell'in bu ay sonu Türkiye'ye karşı olası yeni yaptırımlar için 27 üye ülkenin dışişleri bakanlarına bir liste sunması bekleniyor.





Konu, eylül ayında AB'nin yedi Akdeniz ülkesinin liderleri ve daha sonra da tüm AB liderlerinin katıldığı zirvede ele alınacak.





Yunanistan, Türkiye'nin bu ay petrol ve doğalgaz aramaya başladığı Kıbrıs ile Girit adası arasındaki bölgeye kendi savaş gemilerini konuşlandırdı.