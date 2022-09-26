Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkçe mesaj

Ege Adaları'nın silahlandırılması, Doğu Akdeniz'deki enerji sahaları ve göçmenlerin Yunanistan'a bağlı ekiplerce geri itilmesi gibi sorunlar nedeniyle son dönemde iyice gerilen Türkiye - Yunanistan ilişkileri gündemdeki yerini koruyor.





Bu gerginlik sürerken Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'ten Türkçe bir paylaşım geldi.







Miçotakis, başbakanlığın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:





Birleşmiş Milletler’den bu mesajla yalnız Türk liderlerine değil, Türk halkına da yönelerek şunu söylemek isterim:







Yunanistan Türkiye’yi tehdit etmiyor. Biz düşman değiliz. Biz komşuyuz ve aramızdaki dostluk ilişkilerine çok önem veririz.





