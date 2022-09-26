Samanyolu Haber /Gündem / Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkçe mesaj /26 Eylül 2022 00:19

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkçe mesaj

Son dönemde artarak devam eden gerginliklerin ardından Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'ten Türkçe bir paylaşım geldi.

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Ege Adaları'nın silahlandırılması, Doğu Akdeniz'deki enerji sahaları ve göçmenlerin Yunanistan'a bağlı ekiplerce geri itilmesi gibi sorunlar nedeniyle son dönemde iyice gerilen Türkiye - Yunanistan ilişkileri gündemdeki yerini koruyor.

Bu gerginlik sürerken Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'ten Türkçe bir paylaşım geldi.

Miçotakis, başbakanlığın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Birleşmiş Milletler’den bu mesajla yalnız Türk liderlerine değil, Türk halkına da yönelerek şunu söylemek isterim:

Yunanistan Türkiye’yi tehdit etmiyor. Biz düşman değiliz. Biz komşuyuz ve aramızdaki dostluk ilişkilerine çok önem veririz.

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