Samanyolu Haber /Gündem / Yunanistan basınından ilginç iddia: ‘Erdoğan ikna turunda' /13 Eylül 2022 12:52

Yunanistan basınından ilginç iddia: ‘Erdoğan ikna turunda'

Türkiye ile Yunanistan arasında gerginliğe neden olan Dedeağaç'taki ABD üssüyle ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. Yunan basını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dedeağaç konusunda Biden yönetimini ikna etmeye çalıştığını öne sürdü.

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Yunanistan’ın Türkiye sınırına 45 kilometre mesafedeki liman kenti Dedeağaç’ta bulunan ABD’nin yeni askeri üssü gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesinin İngiliz edisyonu, Atina ve Ankara yönetimleri arasındaki Dedeağaç krizini ele aldı. Alexis Papachelas imzası taşıyan yazıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Dedeağaç sorununu sürekli gündeme taşıdığı ve ABD’nin varlığından rahatsız olduğu aktarıldı.

Gazete, Dedeağaç’taki üste ABD’nin varlığının artmasının Erdoğan’ın öfkesini de artıracağı yorumunu yaparken, “Ankara, Dedeağaç’ın Amerikan savaş gemileri tarafından da kullanıldığını görünce gerginlik daha da tırmanacak” ifadelerini kullandı.

Gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Başkanı Joe Biden yönetimi ile şiddetli bir pazarlık içinde olduğu öne sürerken, Dedeağaç konusunun da Erdoğan tarafından masaya konmaya çalışacağını iddia etti. Kathimerini aynı zamanda Erdoğan’ın Biden yönetimini Dedeağaç konusunda ikna etmeye kararlı olduğunu ancak ABD’nin duruma sıcak bakmadığını yazdı.
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