Yunanistan bu pazar sandığa gidiyor, favori kim?

Yunanistan’da 21 Mayıs'ta düzenlenecek genel seçimde herhangi bir partinin tek başına hükümet kurmaya yeter sayıyı elde etmesi beklenmezken, siyasiler, seçmenlere vaatlerini anlatmaya devam ediyor. Anketlerde, iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi birinci, ana muhalefetteki SYRIZA ikinci ve muhalefetteki PASOK-KINAL ittifakı üçüncü görünüyor. Seçime ilginin düşük kalacağı öngörülüyor. 2019'da iktidarı SYRIZA'dan Yeni Demokrasi'ye geçiren genel seçimde katılım yüzde 57,7 idi. Yunanistan’da anketler koalisyon hükümetine işaret ediyor. Meclis’te grubu bulunan beş partinin mensupları, seçim öncesi atmosferi ve beklentilerini anlattı.



İKİNCİ ŞANS İSTİYOR



Yunanistan'ın 2009'dan itibaren yaşadığı ekonomik kriz sürecinde, dış borçların ödenmesinin durdurulmasına yönelik politikalarla halktan destek alan, iktidara geldiğinde ise bu politikayı terk eden SYRIZA, halktan ikinci bir şans istiyor. SYRIZA Gençlik Kolları Sekreteri Sotiris Aleksiu, "Bizim temennimiz halkın sandığa umutla gitmesi, siyasetle yaşamlarımızın değişebileceğine inanmaları" dedi.



Ülkede on yıllardır iktidar koltuğunda oturan partilerden biri olan merkez soldaki PASOK, seçime bir başka sol partiyle birleşerek PASOK-KINAL ittifakıyla katılma kararı aldı. PASOK Siyasi Konsey Danışmanı Yannis Papayorgopulos, "PASOK, memleketin tüm zor zamanlarında, memorandum döneminde bile, en öndeydi" diye konuştu.



MeRA25 partisinin, 40 yıldır Yunanistan'da yaşayan Alman kökenli üyesi Jochen Schult, partisinin köklü bir değişim sözü verdiğini dile getirdi. MeRA25, Çipras'ın yanında Maliye Bakanı olarak yer alan Yanis Varufakis'in kurduğu ve Avrupa'daki Avrupa İçin Demokrasi Hareketi (DiEM25) ile bağlantılı.



Ülkenin en köklü partilerinden Yunanistan Komünist Partisi (KKE) anketlerde dördüncü sırada yer alıyor. KKE'de çalışmaya gençlik kollarından başlayan Efi Zafitiou, "Seçim öncesi atmosferde Yeni Demokrasi ve SYRIZA arasında devasa bir kutuplaşma var. Aslında karşıt değiller çünkü stratejileri aynı. Farkları çok az" dedi.



Merkez sağ yapılı Yeni Demokrasi’nin seçim kampanyası temsilcilerinden Aliki Katoka ise şöyle konuştu: "Şimdiki dört yıllık süreç için amaç düşük gelirli emeklilere ağırlık vermek."



VAATLERİ NE?



Miçotakis’in seçim vaatleri arasında ülkedeki asgari ücreti 1000 avroya çıkarmak, işsizlikle mücadele ve Yunanistan'ın sağlık sistemine yatırım yapmak gibi sözler var. Çipras’ın gündeminde ise eğitime ayrılan bütçeyi artırmak, memur ve sağlık çalışanlarının maaşlarını artırmak ve artışından ülkedeki kartelleri sorumlu tuttuğu enflasyonla mücadele gibi konular yer alıyor.



MİÇOTAKİS ALTI PUAN ÖNDE



Yunanistan'da 10 milyon kayıtlı seçmenden 440 bini ilk kez oy kullanacak. Miçotakis, 57 kişinin ölümüyle sonuçlanan tren kazası sonrasında eleştirilere maruz kalmıştı. Ancak buna karşın anketlere göre Miçotakis’in partisi, Çipras’ın partisinin 6 puan önünde. Yeni Demokrasi’nin oy oranı yüzde 33,6. Syrıza'nın oyu ise yüzde 26,9.