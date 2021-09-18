Yunanistan büyük tepki çeken 'yarı cezaevi' mülteci kampının ilkini açıyor

Sisam adasına inşa edilen ve bir cezaevi kadar gözlem altında tutulan kampa X-ray tarama cihazları, güvenlik kameraları ve manyetik kapılar yerleştirildi. Gece boyunca kapıların kilitli kalacağı kampa giriş-çıkışlar için de elektronik çipler kullanılacak.







Euronews'in haberine göre adanın merkezinde kalan 600 kadar göçmen, hafta başından itibaren 5 kilometre uzaklıktaki yeni merkeze tahliye edilecek.





Benzer kamplardan İleryoz, Midilli, İstanköy ve Sakız adalarına olmak üzere 4 tane daha inşa edilecek. Avrupa Birliği, sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı bu 5 mülteci kampının kurulması için Atina'ya 276 milyon euro destek sözü verdi.





Yunanistan'da kapasitesinin çok üzerinde göçmenin kaldığı çadır kamplardaki sağlıksız yaşam koşulları sıkça tartışılan bir konu.





Atina, yeni kapalı merkezlerde kesintisiz su, tuvalet, banyo, özel alan gibi imkanların Avrupa Birliği standartlarını karşılayacağını söylüyor.







"Onlar suçlu değil, yardıma muhtaç"





Aralarında Uluslararası Af Örgütü'nün de olduğu çok sayıda dernek ise aynı fikirde değil. Kamp sakinlerinin kapalı bir mekanda tutulup hareketlerinin kısıtlanması, cezaevi uygulamalarına benzetiliyor.





"Mültecileri caydırmaya ve kısıtlamaya odaklı" politikaların ruhsal sağlığı olumsuz etkilediğini vurgulayan 45 kurum ve dernek, geçen hafta AB ve Yunan hükümetini 'kapalı kamp' planlarından vazgeçmeye çağırdı.





Benzer bir endişe Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü (UNHCR) yetkililerinden de geldi.





UNHCR temsilcisi Mireille Girard, "sığınma başvurusu yapanlar korumaya muhtaç. Onlar suçlu ya da topluma risk teşkil eden değil yardıma muhtaç insanlar" uyarısında bulunmuştu.





Yunanistan, 2015'te bir milyon mültecinin AB'ye sığındığı ilk duraklardan biri olmuştu. En son Afganistan'daki son durum batının yeni bir göç dalgası kaygılarını tetikledi.





Yunan Göç Bakanlığı verilerine göre ülkeye varan kaçak göçmenlerin sayısı 2019'a oranla yüzde 90 azaldı.





İnsan hakları örgütlerine göre bu düşüşün en büyük nedeni Yunanistan'ın göçmenleri sistematik ve yasa dışı bir şekilde Türkiye'ye geri itmesi. Atina ise Avrupa Birliği ve Yunan Mülteci Konseyi'nin teyit etmesine rağmen göçmenlerin geri itildiğini kabul etmiyor.