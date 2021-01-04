Samanyolu Haber /Dünya / Yunanistan’da 11.5 milyar euroluk borç krizi /04 Ocak 2021 19:43

Yunanistan’da 11.5 milyar euroluk borç krizi

Ekonomik dar boğazda olmasına rağmen silahlanma harcamalarından geri durmayan Yunanistan'ın Dünya Bankası ve Avrupalı kreditörlerle imzaladığı ilk mutabakat muhtırasından geriye kalan 11.5 milyar euro'luk borcun, bu yılki ödemesi Atina yönetimini kara kara düşündürüyor.

SHABER3.COM

Yıllardır içinde olduğu mali zorluklar, kemer sıkma politikaları ve Avrupa Birliği’nin (AB) desteği sayesinde zorlukla ayakta durabilen Yunanistan, Dünya Bankası ve Avrupalı kreditörlerle imzaladığı ilk mutabakat muhtırasından geriye kalan 11.5 milyar euro borcu 2021 yılında ödeyecek.

Ülkedeki ekonomi uzmanları 2021 yılının zorlu bir yıl olacağına dikkat çekerken, Atina yönetiminin birkaç yıl içinde uluslararası piyasalardan 12 milyar euro borçlanmak zorunda kalacağını öne sürüyor.

DAHA ÇOK YIPRANACAKLAR

Uzmanlar, Yunanistan’ın silahlanmaya ayırdığı bütçenin altını çizerek, “Yunanistan’da vergi mükellefi vatandaşlar, gelecek 5 yıl zarfında oldukça yıpranacağa benziyor. Vatandaşların 5 yıl boyunca kemeri daha fazla sıkmak zorunda kalacağı kesin” ifadelerine yer verdi.

SİLAHLANMA PAYI 5 KAT ARTTI

Öte yandan, Yunanistan 2021 savunma bütçesi kapsamındaki silahlanma payını, geçen yıla göre 5 kat artırarak 2.5 milyar euro’ya yükseltti. Yunanistan Parlamentosu’nda yapılan oylama oturumunda, savunma bütçesinin de yer aldığı 2021 devlet bütçesi kabul edilmişti. Ülkenin savunma bütçesi, 5.49 milyar euro’ya yükseltilirken, savunma bütçesi dahilindeki silahlanma harcamaları için ayrılan pay ise 2.5 milyar euro’ya çıkartılmıştı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yunanistan’da 11.5 milyar euroluk borç krizi Sonraki Haber >>

"Hocam 30 saniyede adamı pozitiften negatife çeviriyor"

İran'ın zoom toplantısı basıldı: 'Katil Süleymani' sloganları

İran'ın zoom toplantısı basıldı: 'Katil Süleymani' sloganları

CNN Türk muhabiri, esnafın cevabını beğenmeyince...

CNN Türk muhabiri, esnafın cevabını beğenmeyince...

Sansürsüz ve bağımsız yayıncılık mücadelesi / ÖZEL YAYIN

Sansürsüz ve bağımsız yayıncılık mücadelesi / ÖZEL YAYIN

Türkiye’ye gelen aşı Çin’de yasak!

Türkiye’ye gelen aşı Çin’de yasak!

Norveç'te heyelan yüzünden köyün yarısı göçtü

Norveç'te heyelan yüzünden köyün yarısı göçtü

Yemen'de havalimanında patlama!

Yemen'de havalimanında patlama!

Deprem anı kameralara yansıdı

Deprem anı kameralara yansıdı

Bahçeli, Cumhur İttifakı’na alternatif bir ittifak arıyor

Bahçeli, Cumhur İttifakı’na alternatif bir ittifak arıyor

Çin aşısı için 'pis kokular" geliyor'

Çin aşısı için 'pis kokular
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:21:02