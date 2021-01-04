Yunanistan’da 11.5 milyar euroluk borç krizi

Yıllardır içinde olduğu mali zorluklar, kemer sıkma politikaları ve Avrupa Birliği’nin (AB) desteği sayesinde zorlukla ayakta durabilen Yunanistan, Dünya Bankası ve Avrupalı kreditörlerle imzaladığı ilk mutabakat muhtırasından geriye kalan 11.5 milyar euro borcu 2021 yılında ödeyecek.







Ülkedeki ekonomi uzmanları 2021 yılının zorlu bir yıl olacağına dikkat çekerken, Atina yönetiminin birkaç yıl içinde uluslararası piyasalardan 12 milyar euro borçlanmak zorunda kalacağını öne sürüyor.





DAHA ÇOK YIPRANACAKLAR





Uzmanlar, Yunanistan’ın silahlanmaya ayırdığı bütçenin altını çizerek, “Yunanistan’da vergi mükellefi vatandaşlar, gelecek 5 yıl zarfında oldukça yıpranacağa benziyor. Vatandaşların 5 yıl boyunca kemeri daha fazla sıkmak zorunda kalacağı kesin” ifadelerine yer verdi.





SİLAHLANMA PAYI 5 KAT ARTTI





Öte yandan, Yunanistan 2021 savunma bütçesi kapsamındaki silahlanma payını, geçen yıla göre 5 kat artırarak 2.5 milyar euro’ya yükseltti. Yunanistan Parlamentosu’nda yapılan oylama oturumunda, savunma bütçesinin de yer aldığı 2021 devlet bütçesi kabul edilmişti. Ülkenin savunma bütçesi, 5.49 milyar euro’ya yükseltilirken, savunma bütçesi dahilindeki silahlanma harcamaları için ayrılan pay ise 2.5 milyar euro’ya çıkartılmıştı.



