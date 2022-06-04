Samanyolu Haber /Gündem / Yunanistan’da büyük yangın! Tahliyeler başladı /04 Haziran 2022 18:15

Yunanistan’da büyük yangın! Tahliyeler başladı

Yunanistan’ın başkenti Atina yakınlarındaki Glyfada ve Voula kentlerinde bir trafonun patlaması nedeniyle başlayan orman yangınları şehrin kenar mahallerine dayandı, bazı evler yandı. İki kentin tahliyesine başlandı.

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Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında Glyfada ve Voula kentleri arasındaki ormanlık alanda bugün öğle saatlerinde başlayan yangın şiddetli rüzgarın etkisi ile hızla yayıldı.

4 EV YANDI

60'a yakın arazöz, sekiz uçak, 6 helikopter ve 300'e yakın orman işçisinin müdahale ettiği yangın için Atina'dan sivil toplum örgütleri bölgeye sevk edildi.


Voula kentinin dış mahallerine ulaşan alevler 4 evi yaktı. Voula ve Gyfala kentlerinde elektrikler tamamen kesildi, onlarca yol yangın nedeni ile ulaşıma kapandı.


DAĞLARDA MAHSUR KALANLAR VAR

Mahsur kalanların kurtarılması için askeriye ve arama kurtarma ekiplerinin yoğun mücadele verdiği bazı vatandaşların ormanlık alanda mahsur kaldığı belirtildi.


Glyfada belediye başkanı Yorgo Papanikolaou yaptığı açıklamada yangının Voula kentindeki Metsovou Caddesi’nin sonunda, Ymittos dağının eteğindeki bir trafonun patlamasından kaynaklandığını söyledi.


Bölgede iki hafta içerisinde üç yangın meydana geldiğini ve alevlerin Panorame kentine doğru ilerlediği belirtildi.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ederken bölgeye askeri ekiplerin sevk edildiği belirtildi.
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