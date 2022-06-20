Samanyolu Haber /Gündem / Yunanistan’da çarpıcı anket: Türkiye hakkında ne düşünüyorlar? /20 Haziran 2022 14:18

Yunanistan’da çarpıcı anket: Türkiye hakkında ne düşünüyorlar?

Yunanistan'da Türkiye hakkında yapılan bir anketin sonuçları ilk kez yayınlandı. Mayıs ayında yapılan ankette, Türklerin Rusya ve ABD'ye bakışı da dikkat çekti.

SHABER3.COM

Son döneme Türkiye ile Yunanistan arasında gerilim karşılıklı açıklamalarla tırmanırken, Yunanistan merkezli Ta Nea gazetesi, ‘Türkler ve Yunanlar neye inanıyor?’ başlığıyla Mayıs ayı başında yapılan güvenlik ve ekonomi araştırmasını sayfasına taşıdı. Anket, ELIAMEP ve İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) tarafından tasarlanan ve MRB ve KONDA şirketleri  dIANEOsis tarafından da desteklendi.

İki ülke arasında son dönemde yaşanan kriz patlak vermeden yapılan anketi manşetine taşıyan gazete, Yunanlıların ve Türklerin birbirlerini ve diğer uluslararası aktörleri nasıl değerlendirdiğini de gözler önüne serdi.

Ta Nea’nın manşetten yayınladığı ankete göre, Yunanlar Rusya’yı Türkiye’den daha dost bir ülke olarak görüyor. Ancak iki ülkede de çoğunluk Ukrayna’nın işgal edilmesinden Rusya’yı sorumlu tutuyor. NATO’nun genişlemesinin Rusya’yı kışkırttığını düşünenlerin oranı Yunanistan’da yüzde 53, Türkiye’de yüzde 35 olarak açıklandı.

RUSYA VE ABD İLİŞKİLERİ


Yunanlıların yüzde 61’i Rusya’nın Yunanistan ile güçlü kültürel ve tarihi bağları olduğuna inanırken, sadece yüzde 33,7’si Rusya’nın Yunanistan için önemli bir stratejik ortak olduğunu savundu. Türkiye’de ise Rusya ile güçlü bağları olduğunu düşünenler oranı yüzde 30’da kalırken, Yunanistan’ın aksine Rusya’yı stratejik ortak görenlerin oranı yüzde 50’yi buldu.

Yunan basınında yayımlanan ankete göre, Yunanistan’da Avrupa Birliği’nin Türkiye’yi desteklediğine inananların oranı yüzde 58 olurken, Türklerin ise yüzde 55’i AB’nin Yunanistan’ın yanında durduğunu düşünüyor.


‘ABD’NİN BARIŞA KATKISI…’

Konu ABD olduğunda ise, ABD’nin Atina yönetimine destek verdiğin düşünen Türklerin oranı yüzde 50 olurken, Yunanistan’da Washington’ın Ankara’yla aynı safta olduğunu düşünenler yüzde 47’de kaldı.

Ankete göre, hem Türkiye hem de Yunanistan’da ABD’nin Avrupa güvenliğine müdahil olmaması gerektiğini savunanların oranı ise oldukça yakın: Yunanistan’da yüzde 51, Türkiye’de yüzde 48. Yunan halkının yalnızca yüzde 26’sı, Türklerin ise yüzde 17’si ABD’nin Avrupa’daki askeri varlığının barışa katkı sunduğunu düşünüyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yunanistan’da çarpıcı anket: Türkiye hakkında ne... Sonraki Haber >>

Güldür Güldür'de çekilen bölüm yayımlanana kadar mazota 5 lira zam geldi

Güldür Güldür'de çekilen bölüm yayımlanana kadar mazota 5 lira zam geldi

BeyazTV'de 'cin çıkarma' seansı, sunucu gülmemek için kendini zor tuttu

BeyazTV'de 'cin çıkarma' seansı, sunucu gülmemek için kendini zor tuttu

Polisten Mustafa Yeneroğlu'na tehdit

Polisten Mustafa Yeneroğlu'na tehdit

Cevheri Güven, SADAT'tan daha büyük olan tehlikeyi açıkladı

Cevheri Güven, SADAT'tan daha büyük olan tehlikeyi açıkladı

İşte IFLC Türkçe şarkı yarışması birincisi

İşte IFLC Türkçe şarkı yarışması birincisi

ABD Başkanı Joe Biden bisikletten düştü

ABD Başkanı Joe Biden bisikletten düştü

Akaryakıt zamları vatandaşı çileden çıkardı

Akaryakıt zamları vatandaşı çileden çıkardı

Hindistan'da polisler gözaltındaki Müslümanları dövdü

Hindistan'da polisler gözaltındaki Müslümanları dövdü

Demirtaş tişörtü giyen çocuk ve hamile annesi gözaltına alındı

Demirtaş tişörtü giyen çocuk ve hamile annesi gözaltına alındı

Canlı yayında iktidarı eleştirirken elektrikler gitti

Canlı yayında iktidarı eleştirirken elektrikler gitti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:11:02