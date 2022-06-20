Yunanistan’da çarpıcı anket: Türkiye hakkında ne düşünüyorlar?

Son döneme Türkiye ile Yunanistan arasında gerilim karşılıklı açıklamalarla tırmanırken, Yunanistan merkezli Ta Nea gazetesi, ‘Türkler ve Yunanlar neye inanıyor?’ başlığıyla Mayıs ayı başında yapılan güvenlik ve ekonomi araştırmasını sayfasına taşıdı. Anket, ELIAMEP ve İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) tarafından tasarlanan ve MRB ve KONDA şirketleri dIANEOsis tarafından da desteklendi.





İki ülke arasında son dönemde yaşanan kriz patlak vermeden yapılan anketi manşetine taşıyan gazete, Yunanlıların ve Türklerin birbirlerini ve diğer uluslararası aktörleri nasıl değerlendirdiğini de gözler önüne serdi.





Ta Nea’nın manşetten yayınladığı ankete göre, Yunanlar Rusya’yı Türkiye’den daha dost bir ülke olarak görüyor. Ancak iki ülkede de çoğunluk Ukrayna’nın işgal edilmesinden Rusya’yı sorumlu tutuyor. NATO’nun genişlemesinin Rusya’yı kışkırttığını düşünenlerin oranı Yunanistan’da yüzde 53, Türkiye’de yüzde 35 olarak açıklandı.



