Yunanistan’da enflasyon rekor kırdı





En fazla mağdur olan emekliler





Çiftçiler sıkıntılı





Balıkçılar artık denize açılmıyor





Stamatis Sergis’e göre adada 10 yıl içinde balıkçı kalmayacak.

Euronews'inhabere göre, Yunanistan’da artan mazot fiyatlarıyla birlikte balıkçılar artık giderek artan sayıda denize açılmaktan vazgeçerken, çiftçiler gübre fiyatlarının el yakması sonucu tarlalarını artık ekmek istemiyor.Emekli aylığının enflasyon karşısında büyük ölçüde değer kaybettiği, genç işsiz oranının çığ gibi büyüdüğü Yunanistan’da parasız yemek dağıtılan aşevlerine rağbetin her zamankinden daha fazla olduğu gözlemleniyor.2008 ve 2009 yılında yaşanan büyük ekonomik krizin yaralarının sarılmaya çalışıldığı bir dönemde önce Covid-19 salgını ardından, Ukrayna’daki savaşla birlikte petrol fiyatlarının artması bu ülkede ekonomik krizin yeniden hortlamasına yol açtı.Başta elektrik ve yakıt olmak üzere ham maddelere gelen zamlar Yunan vatandaşlarının tepkisini çekiyor.Euronews bu hafta, Yunanistan’daki ekonomik krizin etkilerini mercek altına aldı. İlk olarak Alexandros ve Angeliki isimli bir genç çiftin evine konuk olduk.İki yaşındaki Jason isimli bir erkek çocuğu olan ve şu anda ikinci çocuğuna hamile olan 19 yaşındaki Angeliki, “Buzdolabımız bomboş” derken, eşi Alexandros, “bebek bezi alacak paramız bile yok.” diyerek umutsuzluklarını dile getirdi.Kapı kapı dolaşıp en azından 180 iş başvurusu yaptığını söyleyen Alexandros, ekonomik kriz ile iş bulmanın giderek zorlaştığından yakındı.Bir aşevinde gönüllü olarak çalışan Alexandros, buraya özellikle emeklilerin rağbet ettiğine dikkat çekti.Aşevinin kurucusu Kostas Polychronopoulos ise emeklilerin yaşadığı sıkıntıyla ilgili olarak şunları söyledi: “Çok sayıda emekli buraya geliyor, bizlere elektrik faturalarını gösteriyorlar ve elektrikleri kesilmesin diye yardım talep ediyorlar.”Burada tanıştığımız 74 yaşındaki emekli Spyros ise enflasyondaki artışla alım gücünün düştüğünden yakınıyor.Sypros, “Bir kaç ay önce eşim süpermarkete gittiğinde sorun olmadan market arabasını doldurabiliyordu. Ukrayna’daki savaş yüzünden enflasyon fırladı. Artık eski alım gücümüz kalmadı.Manolis isimli emekli ise bir evli çiftin elektrik faturası olarak eskiden her ay 40 euro öderken, bu masrafın şu anda 148 euroya çıktığını belirterek tepkisini dile getirdi.Turizm dışında tarım ve balıkçılıkla geçinen Naxos adasına gittiğimizde de buradaki çiftçi ve balıkçıların artan mazot ve gübre fiyatlarıyla ilgili şikayetlerini dinledik.Sığır çiftliği olan Stelios Zacharatos, “Bizim ailemiz dört nesildi bu işi yaptı. Ama galiba yaşadığımız zorluklar yüzünden ben bu işi yapan sonuncu aile üyesi olacağım.” diyerek duygularını dile getirdi.Adadaki Çiftçiler Kooperatifi Başkanı Dimitris Kapounis, ekonomik krizin etkisiyle ilgili duygularını şu şekilde dile getirdi:“Bu kriz varoluşsal bir tehdide dönüştü. Son zamanlarda 300'den fazla inek ve 30 bin keçi ve koyun itlaf edildi. Atina veya Brüksel'den yardım gelmediği takdirde adadaki 1200 çiftçiden en az 150'si yıl sonuna kadar tarımdan ayrılacak. Gübre fiyatları ton başına 300 euro’dan bin euro’ya, saat başı su çıkarmanın maliyeti 7 euro’dan 340 euro’ya çıktı.”Çiftçilerin dışında balıkçılar da enflasyondan şikayetçi.Stamatis Sergis, "Tekne mazotu için eskiden 0,40 euro öderken şimdi 1,50 euro ödüyorum. Günde 50 euro bile kazanamıyorum. Şimdi teknem limanda yatıyor, ben başka bir işte çalışıyorum.” diyor.Yunan hükümeti dar gelirliler için destek programları üzerinde çalışıyor. Bunun için kira artışları sınırlanırken, düşük gelirli hanelere yakıt için destek veriliyor.Elektrik faturalarını ödeyemeyen dar gelirli vatandaşlar ise Atina ve Brüksel’den desteklenen bir program çerçevesinde 600 euro'ya kadar destek alabilmek için başvuruda bulunabiliyor.