Yunanistan’da göçmen tesisinde 150 Koronavirüs vak'ası

Yunanistan’da çoğunluğu Afrikalı olan göçmenlerin kaldığı tesiste 150 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.





sol.org.tr'de yer alan habere göre hükümetin Pazartesi gününden itibaren koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirleri hafifletme kararı aldığı Yunanistan’da göçmenlerin kaldığı bir tesiste 150 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.





Ülkenin güneyinde yer alan ve çoğunluğu Afrikalı olan göçmenlerin yaşadıkları ve çalıştıkları tesiste 497 kişinin yaşadığı belirtildi. Tesis gebe bir kadının geçen hafta koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından 16 Nisan’dan itibaren karanitnaya alınmıştı. Bugün sonuçlanan testlere göre 150 göçmenin daha enfekte olduğunun ortaya çıktığı açıklandı.





Yunanistan Sivil Koruma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada tesiste Covid-19 testi pozitif çıkan kişilerin hastalığın herhangi bir belirtisini göstermedikleri belirtildi ve “Panik yapmak için bir sebep yok” denildi. Açıklamada hastalığın yayılmasını önlemek için gerekli önlemlerin alındığı kaydedildi.





Yunanistan’daki iki göçmen kampı daha önce Covid-19 vakaları çıkmasının ardından karantinaya alınmıştı.





Ülkede Şubat sonunda ilk vakaların görülmesinin ardından bugüne kadar 2245 Coivd-19 vakası ve hastalığa bağlı 116 ölüm bildirildi.





Hükümet Sözcüsü Stelyos Petsas bugün yaptığı açıklamada kabinenin kısıtlamaları hafifletmek için bir geçiş planı üzerinde çalıştığını söyledi. Adli hizmetlerin 27 Nisan’dan itibaren yeniden başlayacağını belirten Petsas, geçiş planına ilişkin ayrıntıların gelecek hafta Başbakan Kiryakos Mitsotakis tarafından açıklanacağını bildirdi.