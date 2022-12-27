Samanyolu Haber /Dünya / Yunanistan’da günlük grip sayısı 30 bine ulaştı /27 Aralık 2022 16:17

Yunanistan’da günlük grip sayısı 30 bine ulaştı

Havaların soğumasıyla grip vakalarında ciddi artışın yaşandığı Yunanistan'da günlük vaka sayısı, yaklaşık 30 bine yükseldi.

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Girit Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Nikos Canakis, yaptığı açıklamada, grip enfeksiyonunun yaşlılarda ve çocuklarda daha ağır seyrettiğini belirtti.

Canakis, maske ve hijyen kurallarına uyulmamasının da vaka artışındaki rolüne dikkati çekti.

Grip aşısının önemini vurgulayan Canakis, “Yunanistan’da günlük vaka sayısı şu an yaklaşık 30 bine ulaştı. Bu sayı ocak ayında 100 bine ulaşabilir. Kendimizi korumak için aşı olmalıyız.” ifadelerini kullandı.

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY), bu yıl grip nedeniyle 78 yaşında bir kadının hayatını kaybettiğini açıklamıştı. 
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