Yunanistan’da günlük grip sayısı 30 bine ulaştı

Girit Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Nikos Canakis, yaptığı açıklamada, grip enfeksiyonunun yaşlılarda ve çocuklarda daha ağır seyrettiğini belirtti.





Canakis, maske ve hijyen kurallarına uyulmamasının da vaka artışındaki rolüne dikkati çekti.





Grip aşısının önemini vurgulayan Canakis, “Yunanistan’da günlük vaka sayısı şu an yaklaşık 30 bine ulaştı. Bu sayı ocak ayında 100 bine ulaşabilir. Kendimizi korumak için aşı olmalıyız.” ifadelerini kullandı.





Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY), bu yıl grip nedeniyle 78 yaşında bir kadının hayatını kaybettiğini açıklamıştı.