Yunanistan’da hayat pahalılığına karşı genel grev

Yunanistan'da geçtiğimiz aylarda artan fiyatlara tepki olarak Çarşamba günü yapılan genel grev nedeniyle kamusal hayat büyük ölçüde sekteye uğradı. 24 saat süreceği açıklanan grev kapsamında Yunanistan ana karasından adalara sefer düzenleyen feribotlar ve büyük kentlerdeki toplu taşıma devre dışı kaldı. Eylem nedeniyle okullarda ve hastanelerde de günlük işleyiş aksadı.







Sendikaların verdiği bilgiye göre, söz konusu eylem kapsamında kamuda çalışanlar da iş bırakırken, ilgili mahkemenin hava trafik kontrolörlerine Salı günü grev yasağı getirmesi üzerine hava trafiğinde herhangi bir aksama olmadı.





Ülkenin en büyük iki şehri olan başkent Atina ve Selanik'te halk öğle saatlerinde büyük kalabalıklar halinde gösteri yürüyüşü gerçekleştirdi. Yunan medyasının veridği bilgiye göre bu eylemlerde herhangi bir taşkınlık ya da şiddet olayı yaşanmadı.





"Maaş yetmiyor, faturalar ödenemiyor"

Söz konusu genel grev eylemi, "Maaş yetmiyor, faturalar ödenemiyor" sloganı altında yaklaşık 2,5 milyon çalışanı temsil eden kamu sendikaları ile özel sektör sendikalarının çatı örgütlerinin çağrısı üzerine yapılıyor.





Protesto yürüyüşünde Ukrayna'daki savaş da kınanırken, açılan afişlerde savaşın sebebinin "emperyalizm" olduğu ifade edildi.





Grev eylemine katılan Yorgos adındaki 60 yaşında bir işçi Reuters haber ajansı muhabirine, "Hayatımız artık sadece borç. Elektrik şirketine ve ev sahibime borçluyum, iki aydır kiramı ve elektrik faturamı ödeyemiyorum. Yakında herkese borçlu olacağız, böyle devam edemeyiz" dedi. Bir başka protestocu, 57 yaşındaki psikolog Michalis Tokaras ise "her şeyden kısmak" zorunda olduklarını dile getirerek, "İpoteğimizi ödemekle, faturaları ödemek arasında seçim yapmak zorundayız. Dip noktasına ulaştık" ifadelerini kullandı.







Son 25 yılın en yüksek enflasyon oranı

Yunanistan'da yıllık enflasyon, özellikle artan enerji, konut ve ulaşım masrafları nedeniyle, yüzde 7,2 ile son 25 yılın en yüksek seviyesine çıkmış durumda.





Yunan hükümeti, haneler, çiftçiler ve işletmelerin enerji ve yakıt maliyetlerine destek olabilmek için geçen yıl Eylül ayından bu yana bütçeden yaklaşık 3,7 milyar euro harcama yaptı.





Özel sektör sendikalarının çatı örgütü (GSEE) Mart ayında maaşlara yüzde 13 zam talep etmiş ve aylık asgari ücretin brut 751 euroya çıkarılmasını istemişti. Ancak hükümet asgari ücrete Ocak ayında yüzde 2 zam yaparak 663 euroya çıkardı. Başbakan Kiryakos Mitsotakis, 1 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere ikinci ve daha büyük bir artış yapacaklarının da sözünü verdi.



