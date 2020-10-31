Samanyolu Haber /Dünya / Yunanistan da kapatıyor /31 Ekim 2020 20:16

Yunanistan da kapatıyor

Almanya'nın akabinde Yunanistan'ın Atina ve Selanik gibi büyük şehirlerin dahil olduğu yüksek riskli ikinci bölgedeki tüm restoran ve kafeler sadece paket servisi yapabilecek. Sinema, tiyatro ve konser gibi tüm toplu etkinliklerin iptal edildi. Geceleri sokağa çıkma yasağı devam edecek.

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Yunanistan'da başşehir Atina ve Selanik'in de aralarında olduğu çok sayıda şehirde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vak'alarındaki hızlı artış sebebiyle salı gününden itibaren bir ay süreyle gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
 
Başbakan Kiryakos Miçotakis televizyonlardan canlı yayımlanan konuşmasında salgına karşı 3 Kasım'dan itibaren bir ay boyunca geçerli olacak yeni tedbirleri açıkladı. 

Vak'a sayısına göre iki kategorili risk ayrıştırmasına gidildiğini belirten Miçotakis, birinci bölgeye dahil olan şehirlerde kamuya açık tüm mekânlarda maske takma mecburiyeti getirildiğini kaydetti. 

LOKANTA, KAFE VE RESTORANLARA SADECE PAKET SERVİS İZNİ

Miçotakis birinci bölgedeki üniversitelerin tamamının uzaktan eğitim vereceğini ve yüzde 50 kapasiteyle evden çalışma modeli uygulanacağını ifade etti. 

Birinci bölgedeki tedbirlere ilaveten başşehir Atina ve Selanik gibi büyük şehirlerin dahil olduğu yüksek riskli ikinci bölgedeki tüm restoran ve kafelerin, sadece paket servisi yapabileceğini belirten Miçotakis, sinema, tiyatro ve konser gibi tüm toplu etkinliklerin iptal edileceğini aktardı.

00:00-05:00 SAATLERİ ARASINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI 

Mçiotakis, ikinci bölge için ayrıca 00:00-05:00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağının salı gününden itibaren bir ay boyunca yürürlükte olacağını duyurdu. 

Halihazırda 00:30-05:00 saatlerinde sokağa çıkma yasağının uygulandığı Yunanistan'da, restoran, bar ve kafeler de gece saatlerinde kapalı kalıyor. 

27 Ekim'de günlük vak'a sayısı ilk defa 1.000 sınırını aşarak 1.259'a yükselmişti. Dün 1.690 vak'a ile salgının başından bu yana en yüksek seviyeye ulaşılan Yunanistan'da, Atina ve Selanik'te hastanelerin yoğun bakım doluluk oranının yüzde 60'ın üzerine çıktığı açıklanmıştı. 

Toplam vak'a sayısının 37 bin 196'ya yükseldiği ülkede şu ana kadar 620 kişi Covid-19 sebebiyle hayatını kaybetti.  

Almanya da 3-30 Kasım tarihleri arasında restoran, kafe ve lokantalarda müşteri kabul edilmesini yasaklamıştı. 
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