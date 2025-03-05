Samanyolu Haber /Dünya / Yunanistan’da Miçotakis hükümetine karşı gensoru önergesi verildi /05 Mart 2025 21:47

Yunanistan’da Miçotakis hükümetine karşı gensoru önergesi verildi

Yunanistan’da Miçotakis hükümetine karşı ana muhalefetteki PASOK partisi ve diğer sol partilerden milletvekilleri tarafından gensoru önergesi verildi. Hükümet için cuma günü oylama yapılacak.

SHABER3.COM

Yunanistan’da 2023'teki ölümcül tren kazası nedeniyle Başbakan Kyriakos Miçotakis hükümetine karşı ana muhalefetteki merkez sol PASOK partisi ve diğer sol partilerden milletvekilleri tarafından gensoru önergesi verildi. Önerge, 85 milletvekili tarafından imzalanırken, Miçotakis hükümeti için cuma güve güven oylaması yapılacak.

Milletvekilleri, hükümetin kazanın sorumluluğundan kaçtığını, kritik güvenlik açıklarını düzeltmediğini ve delilleri örtbas ettiğini öne sürerek, "Hükümetin halkın desteğini kaybettiğini" belirtti.

Miçotakis hükümeti ise tüm suçlamaları reddederek, 300 sandalyeli parlamentoda 156 sandalyeye sahip olması nedeniyle güvenoyu almayı beklediğini açıkladı.

Mitsotakis, parlamentoda yaptığı konuşmada, muhalefetin iddialarının "uluslararası çalkantılı dönemde Yunanistan'ın iç siyasi istikrarını tehdit ettiğini" belirterek, "Hükümet olarak, devlet işletmesi tarafından yönetilen demiryolu ağını 2027'ye kadar modernize edeceğiz ve bakımını üstlenecek yabancı bir şirketle anlaşacağız" dedi.

RAPORDA İHLALLERE DİKAT ÇEKİLDİ

Yunanistan'ın başkenti Atina'dan Selanik'e giden 352 kişinin bulunduğu yolcu treni, 2023'te 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece Tempi bölgesinde yük treni ile kafa kafaya çarpışmıştı. 57 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ihmalkarlık nedeniyle meydana geldiği ortaya çıkmıştı. Kazanın ardından Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis istifa etmişti. Yunanistan Demiryolu ve Kaza Güvenliği ve Soruşturma Kurumu (HARSIA) tarafından dün yayımlanan raporda, Yunanistan'ın demir yolu sisteminde ciddi personel yetersizliği, uygun güvenlik önlemlerinin alınmaması ve yıllara yayılan kritik seviyedeki ihlaller olduğu belirtilmişti. Kazayla ilgili adli soruşturmanın bu yılsonunda tamamlanması bekleniyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yunanistan’da Miçotakis hükümetine karşı gensoru... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:02:49