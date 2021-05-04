Samanyolu Haber /Gündem / Yunanistan’da normalleşme adımı: Kafe ve restoranlar yeniden açıldı /04 Mayıs 2021 08:37

Yunanistan’da normalleşme adımı: Kafe ve restoranlar yeniden açıldı

Yaz yaklaşırken günlük vaka sayıları 3 bin civarında değişen Yunanistan, normalleşme adımlarına bir yenisini daha ekledi. Ülkede, aylardır sadece paket servis ve evlere servis hizmeti veren kafe, bar ve lokantalar tekrar açıldı. Altı aylık kısıtlamanın ardından yasaklar kalkarken Yunanistan halkı güzel havanın tadını çıkararak kafe ve restoranlara akın etti.

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Yunanistan’da altı aylık kısıtlamanın ardından kafe bar ve lokantalar müşterilerini tekrar kabul etmeye başladı. Güzel havayı ve Paskalyayı da fırsat bilen Atinalılar daha ilk günden tüm masaları doldurdu.


İŞLETMECİLER CİROLARIN DÜŞECEĞİNİ DÜŞÜNÜYOR
İşletmeciler halkın gösterdiği ilgiden memnun ancak çekinceler devam ediyor. İşletmeciler, çok uzun zamandır evde kapalı kalan insanların ilk gün heyecanı ile dışarı çıktığından ve bir hafta sonra bu kalabalığın bulunamayacağından endişeli. Tüm tedbirler ve normalleşme adımlarına rağmen pandemi öncesi turist sayısına ulaşılamayacağı ve ciroların düşük olacağı endişesi de hakim.


Kısıtlamalar çerçevesinde, müşteriler şimdilik sadece dış mekanlardaki masalarda ağırlanacak. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarının yanısıra masalarda en fazla altı kişi bulunmasına ilişkin bir kısıtlama da olacak.


AYAKTA MÜŞTERİ VE MÜZİK YOK
Ayakta müşteriye hizmet verilmeyecek, sadece masalarda oturan müşterilere servis yapılacak. Böylelikle toplam müşteri sayısı da kontrol altında tutulacak.


Yeni normalde yasaklananlar arasında müzik de var. müşterilerin birbirlerine yaklaşarak, yüksek sesle konuşmasına ve virüsün sosyal mesafeyi aşarak yayılmasına neden olacağı gerekçesi ile işletmelerde müzik de yasak olacak.

Tüm kısıtlamalara rağmen, halkın tekrar açık havada masalarda oturmaktan memnun olduğu görüldü.


ÇALIŞANLARA MASKE VE HAFTA İKİ KEZ TEST ZORUNLULUĞU
Müşteriler için sadece bekleme süresinde maske zorunluluğu bulunurken çalışanlar için ise sürekli maske zorunluluğu bulunuyor. Ayrıca yeme içme sektörü çalışanlarının tamamı için haftada iki kez evde kendi kendi uygulayacakları testi yapma mecburiyetleri de var. testlerden biri devlet tarafından çalışanlara haftada bir ücretsiz verilirken, ikinci testin masrafı ise işveren tarafından karşılanacak.


Çalışanlar 3 bini bulan vaka sayıları nedeniyle tedirgin ancak 30 yaşın üzerindekiler için aşılamanın başlamış olması umut veriyor. 

İşletmeler 22.45'e kadar açık kalabilecek. Akşam sokağa çıkma yasağı ise 23.00'te başlayıp sabah 5'te sona erecek.

Yunanistan turizm ise 15 Mayıs'ta açılmaya hazırlanıyor.

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