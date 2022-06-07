Samanyolu Haber /Dünya / Yunanistan’da orman yangını kontrol altına alındı /07 Haziran 2022 13:18

Yunanistan’da orman yangını kontrol altına alındı

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın güneyindeki Vari, Varkiza ve Voula bölgelerinde meydana gelen orman yangınları kontrol altına alındı.

SHABER3.COM

Yunanistan’ın başkenti Atina’nın 24 kilometre güneyinde yer alan Vari, Varkiza ve Voula bölgelerinde geçtiğimiz hafta sonu orman yangını meydana gelmişti. 6 kilometrekarelik alana yayılan yangına, 2 adet sivil savunma söndürme helikopteri, 1 adet askeri helikopter ve 2 adet yangın söndürme uçağı ve çok sayıda itfaiye aracıyla müdahale edildi.

Attika İtfaiye Birimi Başkanı Dimitris Leontiadis, bölgedeki yerleşim alanlarının ormanlık alanla iç içe olduğunu belirterek, can güvenliği nedeniyle tahliye edilen 98 hane halkının bugün itibari ile evlerine döndüğünü bildirdi.

3 GÜNDE 157 ORMAN YANGINI

Attika İtfaiye Birimi Başkanı Dimitris Leontiadis, Yunanistan’da son üç gün içinde 54’ü son 24 saatte olmak üzere toplam 157 orman yangını kaydedildiğini açıkladı. Leontiadis, itfaiyenin bu hafta yağmur ve fırtınalı hava tahmini nedeniyle yoğun yıldırım olaylarına ve orman yangınlarına yol açabilecek elektrik fırtınalarına karşı alarma geçtiğini duyurdu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yunanistan’da orman yangını kontrol altına alındı Sonraki Haber >>

İYİ Parti'nin yeni reklam filmi gündem oldu

İYİ Parti'nin yeni reklam filmi gündem oldu

Bir kamyon dolusu göçmen polisi görünce böyle kaçtı

Bir kamyon dolusu göçmen polisi görünce böyle kaçtı

ABD'de iki yeni silahlı saldırı daha: En az 6 ölü

ABD'de iki yeni silahlı saldırı daha: En az 6 ölü

Büyük fiyasko: Şaşkın motorcu yarış bitti zannetti ama

Büyük fiyasko: Şaşkın motorcu yarış bitti zannetti ama

AKP MKYK üyesinin eşi kafe bastı, çocuklara saldırdı

AKP MKYK üyesinin eşi kafe bastı, çocuklara saldırdı

Türken'e Suudi Arabistan'dan şaibeli para trafiği belgelendi

Türken'e Suudi Arabistan'dan şaibeli para trafiği belgelendi

Gül Kokan Topraklar – Harun Tokak

Gül Kokan Topraklar – Harun Tokak

McDonald's 'dayısavar' videosunu apar topar sildi

McDonald's 'dayısavar' videosunu apar topar sildi

Hayırsever işadamı Ali Kervancı, eşini Hicret yurdunda toprağa verdi

Hayırsever işadamı Ali Kervancı, eşini Hicret yurdunda toprağa verdi

Erdoğan iki hafta sonra itiraf etti!

Erdoğan iki hafta sonra itiraf etti!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:21:50