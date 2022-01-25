Samanyolu Haber /Gündem / Yunanistan’da otobanda mahsur kalan sürücülere 2 bin euro tazminat ödenecek /25 Ocak 2022 15:10

Yunanistan’da otobanda mahsur kalan sürücülere 2 bin euro tazminat ödenecek

Yunanistan’ın başkenti Atina’yı diğer kentlere bağlayan Attiki Odos otoyolunda yaklaşık 12 saat mahsur kalan araçlara otoyol şirketi tarafından 2 biner Euro tazminat ödenmesi talimatı verildi.

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Sözcü'nün haberine göre, Yunanistan’ın başkenti Atina’yı diğer kentlere bağlayan Attiki Odos otoyolunun 55 kilometrelik bölümünde dün saat 12.00’den itibaren başlayan yoğun kar yağışı nedeni ile yaklaşık 1200 araç mahsur kalmıştı.

MAHSUR KALANLARI ASKERLER KURTARMIŞTI

Araçların kurtarılması için ordu göreve çağrılmış, mahsur kalanların yardımına askerler koşmuştu. Askeri araçlar bu sabaha kadar çalışmalarını sürdürdü, mahsur kalan araçları kurtardı, vatandaşlara battaniye, akaryakıt, su ve yiyecek dağıttı.

BAŞBAKAN İSTEDİ, ŞİRKET KABUL ETTİ

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Çevre ve Enerji Bakanı Kostas Skrekas, İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Hıristos Stylianidis, Devlet Bakanları George Gerapetrokos, Pro Gefetrokos ve Hükümet Sözcüsü Giannis Oikonomou’nun katıldığı toplantıda yaklaşık 1200 aracın ve yüzlerce kişinin yaklaşık 20 saat mahsur kaldığı belirtildi.

Toplantıda, Attiki Odos otoyolunu  işleten şirket tarafından araç başına 2 bin Euro tazminat ödenmesi kararlaştırıldı. Başbakan Miçotakis’in bu teklifini şirket yetkililerinin kabul ettiği duyuruldu.
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