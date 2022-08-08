Yunanistan’da skandal: Hükümet, gazetecileri ve muhalefet liderini casus yazılımla izlemiş!

Le Monde gazetesi Atina muhabiri Marina Rafenberg’in haberine göre, Yunan hükümetinin son aylarda önemsiz göstermeye çalıştığı iki gazetecinin dinlenmesi olayı bir devlet skandalına dönüştü. 26 Temmuz’da Panhelenik Sosyalist Hareket (Pasok) lideri Nikos Androulakis, telefonunun Predator casus yazılımı tarafından hedef alındığını açıkladı.







5 Ağustos Cuma günü, önce Başbakanın yeğeni olan Başbakanlık Genel Sekreteri Grigoris Dimitriadis, ardından da İstihbarat Teşkilatı (EYP) Direktörü Panagiotis Kontoleon istifa etti.





Parlamentoda 29 Temmuz’da kapalı kapılar ardında dinlenen Yunan istihbarat şefi Kontoleon, iki Yunan araştırmacı gazetecinin telefonlarını dinlediğini itiraf etti.





Gazeteci Stavros Malichudis, “Birçok milletvekili, Kos adasındaki bir gözaltı merkezinde tutulan Suriyeli bir çocukla ilgili haber yaptığım sırada Yunan gizli servisleri tarafından izlendiğimi doğruladı. Gizli servis, Mart 2020’de Türkiye ile yaşanan gerilim ve Ankara’nın göç meselesini Yunanistan’a baskı yapmak için kullanma girişiminin ardından ulusal güvenliği gerekçe göstererek beni dinlediğini söylüyor,” ifadelerini kullandı.





Muhafazakar Başbakan Kiriyakos Miçotakis, 2019’da seçilmesinden kısa bir süre sonra istihbarat servislerini doğrudan kendi himayesi altına aldı.







Başbakanlık Genel Sekreteri Grigoris Dimitriadis de, araştırmacı medya Reporters United ve Efsyn tarafından yayınlanan araştırmalar sonucunda istifa etmek durumunda kaldı. Araştırma sonuçlarına göre, Dimitriadis Yunanistan’da Predator casus yazılımını pazarlayan Intellexa şirketinin müdür yardımcısı Felix Bitzios ile yakın ilişki içerisindeydi.





Başbakanlık basın bürosu ise istifa gerekçesi olarak, Dimitriadis’in “şahsı etrafında oluşan zehirli hava ve medyanın bir bölümü tarafından hedef gösterilmesi” sunuldu. Grigoris Dimitriadis, ifşaatların arkasındaki medya gruplarına ve hatta birçok yolsuzluk vakasını ortaya çıkaran ve Predator yazılımı tarafından hedef alınan gazeteci Thanasis Koukakis’e karşı dava açtı.





Gazeteci Thanasis Koukakis Le Monde‘a verdiği demeçte, “casus yazılım tarafından izlendiğimin doğrulanmasından dört ay sonra, hükümet konuyu inkar etmeye ve önemsiz göstermeye devam etti. Bu durum Yunanistan’da hukukun üstünlüğü açısından endişe verici ve Avrupa Birliği’nin durumu ciddiye alması gerekir” dedi.





Hükümet dinleme iddialarına dahil olduğunu reddetmeye devam ederken, olayın birkaç yetkilinin şahsi inisiyatifi olduğunu iddia ediyor. Muhalefet ise hükümete tepkili. Muhalefet partileri, bunun demokrasi açısından bir skandal olduğunu ifade ederken, hükümeti istifaya davet etti.





Yunanistan, Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nün 2022 yılı basın özgürlüğü endeksinde AB’de sonuncu, 180 ülke arasında ise 108. sırada yer alıyor.