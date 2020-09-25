Yunanistan’da sokağa çıkma yasağı tekrar geliyor

Korona virüsü vakalarında artış kaydedilen komşu Yunanistan’da hükümet bir dizi yeni ek önlem uygulamaya hazırlanıyor. Yunanistan basınına yansıyan bilgilere göre, ülkenin büyük şehirlerinde ve özellikle başkent Atina’da gece 00.00-06.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulaması hükümetin gündeminde.







Sağlık Bakanlığı uzman komitesi üyesi Anastasia Kotanidou konu ile ilgili yaptığı yeni açıklamada, önümüzdeki günlerde korona virüsü salgınının Yunanistan’da izleyeceği seyrin çok kritik olduğunu dile getirdi. Kotanidou, Yunanistan hükümetinin ülke genelinde ‘yoğun bakım ünite sayısını artırmak için yoğun çaba sarf ettiğini’ vurguladı.





HÜKÜMETİN YENİ KARARI





Kiryakos Miçotakis yönetimi dün almış olduğu bir karar ile özel hastanelerle askeri hastanelerdeki bazı yoğun bakım ünitelerini halka açtı. Hükümet kararnamesi ile devlet bu özel ve askeri ünitelerin idaresini eline aldı. Devreye giren yeni yoğun bakım üniteleri ile beraber Yunanistan genelinde şimdilik korona krizinin kontrol altında tutulduğu bilgisini paylaşan Kotanidou, ilerleyen süreçte bu durumun değişebileceği uyarısında da bulunuyor.





Kotanidou ve Yunanistan’ın önde gelen bilim insanlarına göre ilerleyen günlerde ülke genelinde Covid-19 vaka sayısının 500’ün üzerine çıkması durumunda hükümet ek önlemlere başvurmak durumunda kalacak.





An itibari ile Yunanistan genelinde tüm kamu alanlarında maske kullanımı zorunlu hale getirilmiş durumda. Atina ve bazı büyük yerleşim merkezlerinde tüm eğlence merkezleri, restoranlar ve dükkanlar her gece saat 00.00’de kepenk kapatmak zorunda. Hükümet ayrıca saat 00.00’den sonra alkol kullanımına bağlı olarak bazı parklarda gözlemlenen yoğunluğunu azaltmak için küçük bakkallar ile gazete bayilerinin de kapatılması yönünde yeni bir önlem üzerinde çalışıyor.





Yunanistan genelinde yasaklara uymayanlara 150 euroluk para cezası uygulanıyor.





EK ÖNLEMLER





Söz konusu önlemlerin ilerleyen günlerde yetersiz kalması durumunda Yeni Demokrasi iktidarı başta Atina olmak üzere birçok yerleşim merkezinde gece saat 00.00 ile 06.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulaması, SMS gönderme yoluyla sokağa çıkma gibi bazı ileri önlemleri de gündemine alacak.





Salgının ekonomik artçı sarsıntılarını göz önünde bulunduran Miçotakis, şu an ülke genelinde karantina fikrinin karşısında duruyor.





MUHALEFETİN ELEŞTİRİLERİ





Başta ana muhalefetteki Syriza olmak üzere birçok muhalif parti ve örgüt Miçotakis yönetiminin, salgın sürecinde ‘yetersiz kaldığını’ söylüyor. Muhalefet cephesine göre Miçotakis yönetimi, korona krizinin göreceli olarak kontrol altında olduğu mayıs-ağustos aralığında gerekli önlemleri almadı ve sonbahardaki ‘korona patlamasına’ hazırlıksız yakalandı.





Yunanistan Komünist Partisi (KKE) konu ile ilgili olarak Atina’nın bir an evvel geçmiş dönemin kemer sıkma politikalarından vazgeçmesi ve özellikle kamusal sağlık sektörünün kuvvetlendirilmesi için acil önlemler alması gerektiği mesajını veriyor. Diğer muhalefet partileri de Miçotakis’e ‘önceliğinin ekonomi ve özel sektörün ihtiyaçları’ olduğu suçlamasını yöneltiyor.