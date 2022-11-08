Samanyolu Haber /Gündem / Yunanistan’da telekulak depremi büyüyor /08 Kasım 2022 13:37

Yunanistan’da telekulak depremi büyüyor

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, casus yazılım programlarının diğer Avrupa ülkelerinde de sorun olduğunu belirterek Yunanistan'da kullanımının yasaklanacağını kaydetti.

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Bloomberg’e açıklamada bulunan Miçotakis, Documento gazetesinin, Yunanistan’da siyaset, medya ve iş dünyasından önemli isimlerin telefonlarının dinlendiğine yönelik iddialarını yalanladı.

Miçotakis, casus yazılım programları için ise, “Avrupa’da yasa dışı casus yazılım programlarına ilişkin sorunumuz var. Bu sadece Yunanistan’ın sorunu değil. Bunu birçok Avrupa ülkesinde gördük ve sorunun çözümü için Avrupa genelinde bir düzenlemeye ihtiyacımız var. Umuyorum ki Yunanistan, önümüzdeki ay içerisinde, Avrupa’daki ilk ülke olacak. Yunanistan’da satılabilecek tüm yasa dışı casus yazılım programlarını yasaklayacağız” ifadelerini kullandı.

32 İSMİN DİNLENDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Documento gazetesinde yayınlanan haberde, Yunanistan’da siyaset, medya ve iş dünyasından 32 önemli ismin dinlendiği ileri sürülmüştü.

Listede eski Başbakan Andonis Samaras, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias gibi çok sayıda bakan, eski bakan, siyasetçi ve gazeteci bulunuyordu.

Muhalefetteki isimler kadar, Miçotakis’in yakın çalışma arkadaşları ve parti içi rakiplerinin de dinlendiği öne sürülen haberde, Miçotakis’in skandalda tam sorumluluğu olduğu iddia edilmişti.
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