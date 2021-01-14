Yunanistan’da üniversite öğrencileri sokağa döküldü

DW Türkçe’de yer alan habere göre Atina, Selanik ve Patras kentlerinde gösteri düzenleyen öğrenciler, “Polis kampüslerden dışarı” sloganları attı. Atina’da bir caddeyi kapatmaya çalışan öğrencilere polis müdahale etti.







Yunanistan’da Eğitim Bakanlığı ile polisin de bağlı olduğu Vatandaşı Koruma Bakanlığı, kampüslerde asayişi sağlamak üzere bin kişilik polis gücü oluşturma planını açıklamıştı. Polis memurlarının ateşli silah taşımaması ancak cop ve biber gazı ile donatılmasının planda yer alması tepki topladı.





Hükümet sözcüsü Hristos Tarantilis, Yunanistan’da üniversitelerin çalışmalarının on yıllardır personele yönelik şiddet olayları ve çatışmalar nedeniyle sekteye uğradığına, kongreler gibi etkinliklerin ertelenmek zorunda kaldığına işaret ederek “Bazı şeylerin artık değişmesi gerekiyor. Şiddet ve hukuksuzluklar nedeniyle üniversiteler gelişimde zorluk çekiyor” dedi.





Ekim ayında Atina Ekonomi ve İşletme Üniversitesi Rektörünün odası maskeli öğrenciler tarafından basılarak rektörün boynuna “Oturma eylemleriyle dayanışma” yazılı pankart asılmış ve olay kamuoyunda büyük tepki görmüştü.





Yunanistan’da askeri cunta döneminde 1967-1974 yılları arasında polisin üniversite öğrencilerine uyguladığı şiddet ve cinayetler nedeniyle üniversitelere polisin girmesi ülke kamuoyunda son derece hassas bir konu.





Muhalefet, Başbakan Kiryakos Mitsotakis hükümetini, corona virüsü bahanesiyle üniversitelerdeki gösterileri engellemeye çalışmak ve göstericilere karşı polis zoru kullanmakla suçluyor.



