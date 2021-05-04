Samanyolu Haber /Gündem / Yunanistan’daki Türkiyeli mültecilere Ramazan’da kardeşlik köprüsü /04 Mayıs 2021 00:21

Yunanistan’daki Türkiyeli mültecilere Ramazan’da kardeşlik köprüsü

Türkiye’deki baskılardan kaçıp Yunanistan’a sığınmak zorunda kalan mültecilere Ramazan ayında yardım eli bir kez daha uzandı. Romanya Tuna Vakfı ve Amerika’da faaliyet gösteren Embrace Relief Derneği’nin organizatörlüğüyle düzenlenen kampanya kapsamında hazırlanan ve dondurulmuş et ağırlıklı koliler Türkiyeli mültecilere ulaştırıldı.

Yunanistan’daki Türkiyeli mültecilere Ramazan’da kardeşlik köprüsü

Kampanyayı değerli kılan yönlerden biri ise destek sahiplerinin çok büyük bir çoğunluğunun da mülteci olması. Yunanistan’daki mültecilere yardım eli uzatanlar da Türkiye’de yaşadığı zor günlerin ardından öz vatanlarını terk edip başka ülkelerde uberden, pizza dağıtımından ya da deliveriden hayatlarını kazanan mülteciler oldu. Ramazan’da dünyanın farklı ülkelerinden Yunanistan’a bir kez daha kardeşlik köprüsü kuruldu. 

Nisan ayının son günlerinde Romonya’da hazırlanan dondurulmuş kıyma, kırmızı et ve tavuk eti ağırlıklı erzak kolisinde peynir, konserve barbunya, çay ve güllaç da yer aldı. 

Soğutmalı tırlarla Yunanistan’a ulaştırılan erzaklar, Atina ve Selanik'te vakit kaybetmeden ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar teslim edildi. Evlerde kalan kişi sayısına göre paketler tek tek teslim edildi. 

Paketleri ihtiyaç sahipleri adına teslim alıp, dağıtımı yapan bir yetkili ise “Çok teşekkür ediyoruz. Bu yardımlar konusunda emeği geçen derneklerimize, katılımcılarımıza, yardım kampanyasına destek veren bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Burada insanlar, bir tür sıkışmışlık psikolojisi içinde ama bu tarz yardımlar insanlara sahiplenilme duygusu veriyor. Unutulmadıklarını fark ediyor insanlar” diyerek Türkiyeli mültecilerin duygularına tercüman oldu. 

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