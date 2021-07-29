Yunanistan’dan AB’ye sığınmacı mektubu

Sığınmacılarla ilgili Avrupa Birliği’nden yardım isteyen Mitarakis, Türkiye’nin geri dönüş sürecinde koronavirüs testi kullanabileceğini, ancak bunun yerine Ankara’nın yaklaşık 17 aydır iş birliğini reddettiğini söyledi.





HER SURİYELİ İÇİN TÜRKİYE’DEN 1 SURİYELİ ALIYOR

Türkiye ile AB arasında 2016 yılında varılan mülteci mutabakatına göre, Türkiye yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçen ve sığınma başvurusu reddedilen göçmenleri kabul etmekle yükümlü bulunuyor. Buna karşılık AB, geri gönderilen her Suriyeli için Türkiye’den bir Suriyeli göçmen alıyor. Bunun yanında AB, sığınmacılar için Türkiye’ye maddi destek sağlıyor.





TÜRKİYE GÖÇMENLERİ KABUL ETMİYOR

Ancak Ankara, küresel koronavirüs salgını gerekçesiyle Mart 2020’den bu yana geri gönderilen göçmenleri kabul etmiyor. Mitarakis, Türkiye’nin geri dönüş sürecinde koronavirüs testi kullanabileceğini, ancak bunun yerine Ankara’nın yaklaşık 17 aydır iş birliğini reddettiğini söyledi. Bakan ayrıca, Atina’nın AB’yi Ocak ayında da aynı gerekçeyle yardıma çağırdığını, ancak bunun sonuç vermediğini hatırlattı.





“GERİ DÖNÜŞLERİN YENİDEN BAŞLATILMASINI DESTEKLİYORUZ”

Alman haber ajansı dpa’ya konuşan AB Komisyonu yetkileri “Komisyon, Yunanistan’ın karşılaştığı zorlukların farkında ve anlaşmanın uygulanması kapsamında Yunan adalarından Türkiye’ye geri dönüşlerin yeniden başlatılmasına yönelik her türlü çabayı desteklemeye devam ediyor” bilgisi verdi. Yunan adalarında şu anda 6 bin 650 sığınmacının bulunuyor.







