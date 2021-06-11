Samanyolu Haber /Gündem / Yunanistan’dan geri itilen TRT çalışanı yaşadıklarını anlattı: Yasadışı yöntemle gönderdiler /11 Haziran 2021 19:10

Yunanistan’dan geri itilen TRT çalışanı yaşadıklarını anlattı: Yasadışı yöntemle gönderdiler

Yunanistan’dan Türkiye’ye yasadışı şekilde geri gönderilen TRT çalışanı Ertan R., mahkemede Yunanistan polisinin kötü muamelesine maruz kaldığını ve Mısırlı insan kaçakçıları aracılığıyla Türkiye’ye gönderildiğini söyledi. Ertan R., “Kişisel eşyalarımızı aldılar. Hatta yanımızda bulunan kadınlara çıplak arama yaptılar” dedi.

SHABER3.COM

 Eski TRT çalışanı Ertan R., Meriç’ten Yunanistan’a geçtikten sonra Yunan polisleri tarafından saatlerce kötü muamele gördüğünü söyledi.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde 39 sanığın yargılandığı davada ifade veren Ertan R., Yunanistan’a geçişi sonrası gördüğü kötü muameleyle ilgili konuştu. Ertan R., Yunan sınır güvenliği tarafından kişisel eşyalarına ve kimliğine el konulduğunu belirten Ertan R., Yunanistan’da kaldığı birkaç saat boyunca kendisine insanlık dışı davranışlarda bulunulduğunu ifade etti.

KİŞİSEL EŞYALARIMIZI ALDILAR
Ertan R., şunları söyledi: “Kaçma girişimimden dolayı bir pişmanlığım olmadı. Asıl pişmanlığım Yunanistan tarafına geçince köpek gibi muamele gördüğüm içindir. Yunanlılar hakkımızda hiçbir resmi işlem yapmadı. Gayri resmi olarak bizi Türkiye’ye gönderdiler. Kişisel eşyalarımızı aldılar. Hatta yanımızda bulunan kadınlara çıplak arama yaptılar. Saatlerce Yunanistan’da kaldık. Temel ihtiyaçlarımızı da karşılamadılar. Polislerin yüzü kapalıydı. Bu nedenle yüzlerini dahi göremedik.”

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Ertan R. hakkında kaçma şüphesi olduğu gerekçesiyle tutuklama kararı verildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yunanistan’dan geri itilen TRT çalışanı yaşadıklarını... Sonraki Haber >>

Yasa dışı kaçırmanın failleri Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanacak

Yasa dışı kaçırmanın failleri Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanacak

"Ben kaybedersem hepimiz boğuluruz Sülo"

TİP, AKP'li Cumhurbaşkanına Tayyip Erdoğan'ın sözleriyle cevap verdi

TİP, AKP'li Cumhurbaşkanına Tayyip Erdoğan'ın sözleriyle cevap verdi

Saniyeler içinde yerle bir oldu

Saniyeler içinde yerle bir oldu

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a tokat

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a tokat

Soylu-Davutoğlu polemiğinde kılıçlar çekildi

Soylu-Davutoğlu polemiğinde kılıçlar çekildi

Külünk 'günah işleme özgürlüğü'ne mi sığınacak?

Külünk 'günah işleme özgürlüğü'ne mi sığınacak?

İnandı için ‘sessiz protesto’ eylemi

İnandı için ‘sessiz protesto’ eylemi

Benzin istasyonunda korkunç kaza

Benzin istasyonunda korkunç kaza

Güldür Güldür oyuncusundan Sedat Peker videosu

Güldür Güldür oyuncusundan Sedat Peker videosu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:40:24