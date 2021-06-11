Yunanistan’dan geri itilen TRT çalışanı yaşadıklarını anlattı: Yasadışı yöntemle gönderdiler

Eski TRT çalışanı Ertan R., Meriç’ten Yunanistan’a geçtikten sonra Yunan polisleri tarafından saatlerce kötü muamele gördüğünü söyledi.





Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde 39 sanığın yargılandığı davada ifade veren Ertan R., Yunanistan’a geçişi sonrası gördüğü kötü muameleyle ilgili konuştu. Ertan R., Yunan sınır güvenliği tarafından kişisel eşyalarına ve kimliğine el konulduğunu belirten Ertan R., Yunanistan’da kaldığı birkaç saat boyunca kendisine insanlık dışı davranışlarda bulunulduğunu ifade etti.





KİŞİSEL EŞYALARIMIZI ALDILAR

Ertan R., şunları söyledi: “Kaçma girişimimden dolayı bir pişmanlığım olmadı. Asıl pişmanlığım Yunanistan tarafına geçince köpek gibi muamele gördüğüm içindir. Yunanlılar hakkımızda hiçbir resmi işlem yapmadı. Gayri resmi olarak bizi Türkiye’ye gönderdiler. Kişisel eşyalarımızı aldılar. Hatta yanımızda bulunan kadınlara çıplak arama yaptılar. Saatlerce Yunanistan’da kaldık. Temel ihtiyaçlarımızı da karşılamadılar. Polislerin yüzü kapalıydı. Bu nedenle yüzlerini dahi göremedik.”





Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Ertan R. hakkında kaçma şüphesi olduğu gerekçesiyle tutuklama kararı verildi.