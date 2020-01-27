Samanyolu Haber /Dünya / Yunanistan’dan günde 30 sığınmacı geliyor /27 Ocak 2020 19:43

Yunanistan’dan günde 30 sığınmacı geliyor

Yunanistan’dan Türkiye’ye tekrar sığınmacı gönderimleri başladı. Yunanistan Başbakan Yardımcısı Adonis Yorgiadis "Günde yaklaşık 30 sığınmacıyı Türkiye'ye gönderdiklerini ve Türkiye'nin sığınmacıları geri kabul ettiğini" açıkladı.

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Yorgiadis, böylece iltica süreçlerini hızlandıran yeni yasal düzenlemeyi hayata geçirdiklerini ifade etti.Yunanistan'da 1 Ocak 2020'de yürürlüğe giren yeni yasal düzenlemeyle iltica süreci hızlandırılmıştı. Yasa, başvurusu reddedilenlerin sınır dışı edilmesinin önünü açıyor.

Yunanistan'da personel sıkıntısı nedeniyle iltica süreçleri aylar, hatta yıllar sürüyordu.Sürecin yavaş olması nedeniyle sınır dışıları durmuş, kamplarda yığılma yaşanmıştı.

Yeni yasa, ilk iltica başvurusu reddedilenlerin itiraz başvurusunda bulunabilmeleri için başvurularını hukuki bilirkişi raporuyla gerekçelendirmelerini öngörüyor.  Daha önce iltica başvurusu reddedilenler basit bir dilekçeyle ikinci başvuruda bulunabiliyordu
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