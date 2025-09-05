Yunanistan’dan Türk vatandaşlarına Schengen kolaylığı





KAMYON ŞOFÖRLERİ MUAF TUTULDU

Yunanistan’ın Türkiye’deki resmi Schengen vize başvuru merkezi Kosmos Vize Hizmetleri, Türk vatandaşları için vize süreçlerini kolaylaştıran yeni bir uygulamayı duyurdu.Avrupa Birliği’nin 15 Temmuz 2025’te başlattığı ‘kademeli vize uygulaması (Cascade)’, artık Türkiye’deki başvurularda da geçerli olacak.Yeni sistem, kısa süreli Schengen vizesi için Türkiye’den başvuran ve Türkiye’de ikamet eden tüm Türk vatandaşlarını kapsıyor.Bu yeni kolaylıktan kamyon şoförleri muaf tutulurken, başvuruda bulunan kişilerin önceki Schengen vizelerini kurallara uygun kullanmış olması ve ‘güvenilir yolcu’ statüsünde bulunması bekleniyor.AB’nin 2024 yılı verilerine bakıldığında Türk vatandaşlarının Schengen vize başvurularında en çok Yunanistan’ı tercih ettiği görülüyor. Geçtiğimiz yıl Yunanistan’a yapılan başvuru sayısı, 296 bin 377 ile en yüksek seviyeye ulaşmıştı.Yunanistan’ı sırasıyla 215 bin 506 başvuruyla Almanya ve 151 bin 640 başvuruyla Fransa takip ederek en çok talep gören ilk üç ülke arasına girmişti. Öte yandan, en az vize başvurusu alan Schengen ülkesi ise 1.303 başvuruyla Letonya olmuştu. Bu ülkeyi 2 bin 6 başvuruyla Estonya ve 2 bin 163 başvuruyla Portekiz izledi.