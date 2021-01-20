Samanyolu Haber /Dünya / Yunanistan’dan Türkiye açıklaması /20 Ocak 2021 19:20

Yunanistan’dan Türkiye açıklaması

Yunanistan ve Türkiye arasında istikşafi görüşmelerin 61. turu için geri sayım sürerken, Atina yönetiminden açıklama geldi. Başbakan Miçotakis, Yunanistan'ın 25 Ocak'taki görüşme için iyimser olduğunu söyledi.

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Akdeniz’deki deniz yetki alanı sınırlarının belirlenmesi amacıyla gelecek hafta Türkiye’yle yapılacak istikşafi görüşmeye Yunanistan’ın “iyimserlikle” katılacağını açıkladı.

Miçotakis, Yunanistan’ın batı denizlerinde karasuları sınırlarının altı deniz milinden 12 deniz miline çıkarılması için parlamentoda yapılacak oylama öncesinde konuşma yaptı.

‘MESAJ NİTELİĞİNDE’

Ulusal egemenlikle ilgili hiçbir konunun tartışma gündemine getirilmeyeceğini belirten Miçotakis, buna karşılık batı karasularının 12 mile yükseltilmesinin Türkiye ile olan doğu karasuları için de mesaj niteliğinde olduğunu ifade etti.
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