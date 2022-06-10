Samanyolu Haber /Politika / Yunanistan’dan Türkiye’ye Türkçe tweet’le yanıt /10 Haziran 2022 09:42

Yunanistan’dan Türkiye’ye Türkçe tweet’le yanıt

Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilim tırmanıyor. Erdoğan, dünkü konuşmasında Yunanistan'a "Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum" mesajından sonra Yunanistan’ın eski başbakanı ve ana muhalefet lideri Aleksis Çipras, sosyal medya hesabından yanıt verdi.

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"Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum" diyerek Yunanistan'a sert mesajlar veren Erdoğan, Ege adalarının silahlanması konusunda, "Bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hamlelerden uzak durmasını, aklını başına almasına davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan dün Türkçe, Yunanca ve İngilizce paylaşım yapan Erdoğan, “Türkiye, Ege’deki haklarından vazgeçmeyeceği gibi adaların silahlandırılması konusunda uluslararası anlaşmaların kendisine tanıdığı yetkileri gerektiğinde kullanmaktan da geri durmayacaktır” ifadelerini kullanmıştı.

YANIT GELDİ

Erdoğan'ın bu açıklamaları Yunanistan'da tepkilere neden olurken Yunanistan ana muhalefet lideri Aleksis Çipras, Twitter'da Türkçe bir paylaşım yaptı.

Syriza partisi lideri ve Eski Başbakan Çipras “Yunanistan egemenliğini her türlü tehdide karşı koruyacaktır. O halde kışkırtmalara son verelim ve uluslararası hukuk temelinde diyaloğa geri dönelim. Hepimizin karşı karşıya olduğu ekonomik krize cevap aşırı milliyetçilik değildir” diye yazdı.


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