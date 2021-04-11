Samanyolu Haber /Dünya / Yunanistan Dışişleri Bakanı'ndan Libya'ya ziyaret /11 Nisan 2021 23:03

Yunanistan Dışişleri Bakanı'ndan Libya'ya ziyaret

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı yetkililerince yapılan açıklamada Dışişleri Bakanı Dendias’ın Libya’yı ziyaret edeceğinin duyurulduğu belirtildi.

SHABER3.COM

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın yarın Libya’yı ziyaret edeceğini duyurdu.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın yarın Libya’nın Bingazi kentini ziyaret edeceği duyuruldu. Bakanlık, Dendias’ın ziyaret kapsamında Ulusal Birlik Hükümeti (UBH) Başbakan Yardımcısı Hüseyin Atiya Abdul Hafeez Al Qatrani, Bingazi Belediye Başkanı Saqr Bujwari ve Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Aguila Saleh Issa ile bir araya geleceği aktarıldı.

Dışişleri Bakanlığı, görüşmelerde ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve bölgedeki gelişmelerin ele alınacağını ifade ederek, Yunanistan Başkonsolosluğu'nun Bingazi'deki açılışına ilişkin konuların da görüşüleceğini açıkladı.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi’nin de yarın Yunanistan’a gelmesi bekleniyor

Libya Başkanlık Konseyi’nden bir yetkili yaptığı açıklamada, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Mohammad Younes Menfi’nin yarın Yunanistan’ın başkenti Atina’ya gelmesinin beklendiğini belirtti. Yetkili, Menfi’nin Yunanistan’ın davetlisi olarak resmi ziyaret gerçekleştireceğini ifade ederek, "Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Menfi resmi davetiyeyle yeni görevinde ilk kez Yunanistan'ı ziyaret edecek" dedi.

Öte yandan 6 Nisan’da Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve İtalya Başbakanı Mario Draghi Libya’nın başkenti Trablus’ta UBH Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile bir araya gelmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yunanistan Dışişleri Bakanı'ndan Libya'ya ziyaret Sonraki Haber >>

Bilim Kurulu'na mesaj: Korkmayın, konuşun, yanınızdayız

Bilim Kurulu'na mesaj: Korkmayın, konuşun, yanınızdayız

Eski AKP’li isyan etti

Eski AKP’li isyan etti

Motokros Şampiyonası'nda talihsiz kaza

Motokros Şampiyonası'nda talihsiz kaza

Bir anda sulara gömüldü

Bir anda sulara gömüldü

AKP'nin "128 milyar dolar nerede?" rahatsızlığı

AKP'nin

Feyzioğlu'nun Erdoğan hayranlığı sınırlarını aşıyor

Feyzioğlu'nun Erdoğan hayranlığı sınırlarını aşıyor

Musk'un beyne çip projesi görücüye çıktı: Video oyunu oynayan maymun

Musk'un beyne çip projesi görücüye çıktı: Video oyunu oynayan maymun

Kolları olmayan adam balta ile nasıl odun kestiğini gösterdi

Kolları olmayan adam balta ile nasıl odun kestiğini gösterdi

Ehliyetsiz sürücü komşusuna çarptı

Ehliyetsiz sürücü komşusuna çarptı

Akşener: İtalya Başbakanı'nın Sayın Erdoğan'a posta koymasına müsaade etmeyiz

Akşener: İtalya Başbakanı'nın Sayın Erdoğan'a posta koymasına müsaade etmeyiz
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:48:44