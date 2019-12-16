Yunanistan en kötü senaryoya hazırlanıyor

Türkiye’nin Libya’yla imzaladığı deniz sınırı anlaşmasının ardından Doğu Akdeniz’deki doğalgaz krizi tırmanırken, Atina’daki Yeni Demokrasi hükümetinin Türkiye’yle ilişkilerde en kötü senaryoya hazırlandığı belirtildi. Buna göre, Ankara’yla olası bir sıcak temasın önüne geçmek isteyen Kiryakos Miçotakis hükümeti Ege ve Doğu Akdeniz’de, özellikle de Girit açıklarında güvenlik önlemlerini artırıyor.







Atina’daki Megaro Maksimou Başbakanlık Sarayı ülkenin büyük medya kuruluşlarına “Ege ve Doğu Akdeniz’de her türlü olasılık için hazırlıklar yapılıyor” haberini servis ederken, Yunan basınına göre hükümet çevrelerinde gergin bir atmosfer hakim. Kathimerini gazetesine göre Ankara, Kıbrıs kıyısından Girit’in güneyine kadar uzanan bölgeyi Türk Donanması ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) için birleşik bir operasyon alanı olarak ele almaya başladı. Bu yeni durum da Atina’yı alarm durumuna geçirdi.





Buna göre, ‘Ankara’nın bölgeye bir keşif gemisi göndererek gerginliği tam olarak ne zaman ve nerede tırmandıracağını belirlemeye çalışan’ Atina, Mersin’in Taşucu Limanı’na geri dönmesi öngörülen Barbaros araştırma gemisinin Libya’nın yeni ilan edilen münhasır ekonomik alanındaki parsele gönderilmesinden ve kendi kararlığının sınanmasından endişeli. Böylesi bir durumda, Yunanistan’ın hak iddia ettiği Girit’in kıta sahanlığı içindeki bir bölgede gerginlik yaşanacak.





Duvar’ın kaynaklarına göre, Miçotakis hükümeti Doğu Akdeniz ve Ege’de bu tür büyük bir krizin önüne geçmek için birçok alanda yoğun çaba sarf ediyor. Yunanistan’ın savunma ve istihbarat birimlerinin Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki tüm adımlarını çok yakından ve dikkatli bir şekilde takip ettiği belirtiliyor. Yunanistan diplomasi alanında da, Türkiye’nin adımlarına set çekme amacıyla birçok yabancı başkentle dirsek temasları yürütüyor. Miçotakis hükümetinin bu adımlarını Yunanistan Komünist Partisi (KKE) ile Yunanistan solunun bazı unsurları dışında tüm siyasi partiler destekliyor. Son olarak ana muhalefet partisi SYRIZA da ‘Türkiye’nin adımlarının cezalandırılması’ yönünde bir mesaj verdi.