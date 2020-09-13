Samanyolu Haber /Gündem / Yunanistan Fransa'dan 18 Rafale savaş uçağı alıyor /13 Eylül 2020 10:08

Yunanistan Fransa'dan 18 Rafale savaş uçağı alıyor

Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de tansiyon yükselirken, Yunanistan Fransa'da savaş uçağı alımı yaptıklarını duyurdu.

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Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin sondaj arama çalışmalarına karşı birlikte hareket eden Fransa ve Yunanistan, bir süredir kulislerde konuşulan 18 Rafale savaş uçağı alımına ilişkin müzakereleri tamamladı.

Amerika'nın Sesi'nin aktardığına göre, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Yunanistan ordusunu güçlendirmek için Fransız yapımı 18 Rafale savaş uçağı, 4 deniz fırkateyni ve 4 de helikopter alacağını açıkladı.

Selanik'te konuşan Miçotakis, ayrıca, ordunun yeniden yapılandırılması çerçevesinde, 15.000 ek asker alınacağını ve savunma sanayisini daha fazla finanse edeceğini söyledi. Program ayrıca, 4 firkateynin yenilenmesi ve tanksavar silahları, torpidoları ve füzelerin satın alınmasını da içeriyor.

Miçotakis, "Silahlı kuvvetlerimizi güçlendirme zamanı geldi. Bu, ulusal bir kalkan oluşturacak önemli bir programdır" dedi. Bu programın binlerce yeni istihdam yaratacağını da sözlerine ekledi.

Rafale uçaklarının yapımcısı Dassault Havacılık Yönetim Kurulu Başkanı Eric Trappier, "Bu duyuru, Yunanistan ile neredeyse yarım asırdır sahip olduğumuz olağanüstü ilişkiyi güçlendiriyor. Yunan makamlarına, bize gösterdikleri güven için bir kez daha teşekkür ediyorum. Dassault Aviation, Yunan Hava Kuvvetleri tarafından ifade edilen operasyonel ihtiyaçları karşılamak ve böylece Yunanistan'ın egemenliğini ve Yunan halkının güvenliğini sağlamaya yardımcı olmak için tamamen seferber oldu" dedi. 
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