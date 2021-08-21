Yunanistan göçmen politikasını sertleştiriyor

Reuters haberine göre, Vatandaşları Koruma Bakanı Michalis Chrisochoidis, Cuma günü savunma bakanı ve silahlı kuvvetler başkanıyla Evros bölgesini ziyaret etti. Afganistan krizinin göçmen akışını arttıracağına vurgu yapıldı.







ELEKTRONİK İZLEME TAMAMLANDI





Chrisochoidis gazetecilere verdiği demeçte, “Olası etki için pasif bir şekilde bekleyemeyiz. Sınırlarımız güvenli ve dokunulmaz kalacak.” açıklaması yaptı. Chrisochoidis, mevcut 12,5 kilometrelik çitin uzatılmasının son günlerde tamamlandığını ve yüksek teknolojili, otomatik bir elektronik izleme sisteminin tamamlandığını söyledi.





TÜRKİYE SINIRINA 40 KİLOMETRELİK ÇİT YAPILDI





Reuters alınan önlemleri sıraladı. Taliban’ın Afganistan’ı ele geçirmesinin ardından olası sığınmacıların Avrupa’ya ulaşmaya çalışmasını engellemek için Türkiye ile sınırındaki 40 kilometrelik bir çiti tamamladığını ve yeni bir gözetim sisteminin kurulduğunu yazdı.





YUNANİSTAN’DAN GERİ İTMELER





Yunanistan’a karadan veya denizden gelen göçmenlerin 2016’dan bu yana damlama hızına gerilediğini yazan Reuters, Yunanistan sınırlarına giren göçmenleri “geri itme” yaptığını yazdı. Yunanistan’ın geri itme iddialarını reddettiğini belirtti.