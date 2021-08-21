Samanyolu Haber /Dünya / Yunanistan göçmen politikasını sertleştiriyor /21 Ağustos 2021 21:31

Yunanistan göçmen politikasını sertleştiriyor

Uluslar arası haber ajansı Reuters, Yunanistan’ın son aylarda göçmen kamplarını çitle çevirdiğini yazdı. Yunanistan’ın sığınmacı politikasıyla ilgili analizde “Türkiye’ye yakın Samos ve Midilli adalarında iki kapalı tip tesis inşa etmek için AB çapında ihaleler açarak göç politikasını sertleştirdi.” ifadeleri yer aldı.

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Reuters haberine göre, Vatandaşları Koruma Bakanı Michalis Chrisochoidis, Cuma günü savunma bakanı ve silahlı kuvvetler başkanıyla Evros bölgesini ziyaret etti. Afganistan krizinin göçmen akışını arttıracağına vurgu yapıldı.

ELEKTRONİK İZLEME TAMAMLANDI

Chrisochoidis gazetecilere verdiği demeçte, “Olası etki için pasif bir şekilde bekleyemeyiz. Sınırlarımız güvenli ve dokunulmaz kalacak.” açıklaması yaptı. Chrisochoidis, mevcut 12,5 kilometrelik çitin uzatılmasının son günlerde tamamlandığını ve yüksek teknolojili, otomatik bir elektronik izleme sisteminin tamamlandığını söyledi.

TÜRKİYE SINIRINA 40 KİLOMETRELİK ÇİT YAPILDI

Reuters alınan önlemleri sıraladı. Taliban’ın Afganistan’ı ele geçirmesinin ardından olası sığınmacıların Avrupa’ya ulaşmaya çalışmasını engellemek için Türkiye ile sınırındaki 40 kilometrelik bir çiti tamamladığını ve yeni bir gözetim sisteminin kurulduğunu yazdı.

YUNANİSTAN’DAN GERİ İTMELER

Yunanistan’a karadan veya denizden gelen göçmenlerin 2016’dan bu yana damlama hızına gerilediğini yazan Reuters, Yunanistan sınırlarına giren göçmenleri “geri itme” yaptığını yazdı. Yunanistan’ın geri itme iddialarını reddettiğini belirtti.
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