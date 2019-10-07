Yunanistan göçmenleri adalardan anakaraya taşıyor

Yunanistan, Ege adalarındaki göçmen kamplarının kapasitelerinin kat kat üzerine çıkması ve kamplarda olayların çıkması üzerine, sığınmacıları ana karaya transfer işlemlerine hız verdi. Bu kapsamda 570 göçmen Selanik civarındaki kamplara aktarıldı.





Yunanistan, Ege adalarında bulunan 570 göçmeni ana karaya taşıdı. Yunanlı yetkililer tarafından öncelikli olarak seçilen aileler, eşleri bulunmayan kadınlar ve çocukları ile ebeveynsiz küçük çocuklar hafta sonu feribotlara bindirilerek Atina yakınlarındaki Pire limanına götürüldü.





Pazartesi günü Pire limanına ulaşan göçmenler buradan otobüslerle Selanik yakınlarındaki göçmen kamplarına ulaştırıldı. Göçmenlerin Ege’de “mülteci kampı” bulunan 5 adadan seçildikleri belirtildi.





TÜRKİYE’NİN “SURİYE OPERASYONU” ENDİŞESİ





Yunan hükümeti, özellikle Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna düzenleyeceği muhtemel bir operasyonda göçmen akınının artmasından endişe ediyor.





BM Mülteciler Yüksek Komiserliği rakamlarına göre Temmuz ayının başından beri Yunanistan’a ait Ege adalarına 22 bin mülteci ulaştı. Ağustos ayında 7 bin sığınmacı adalara ulaşırken, Eylül ayında bu sayı 10 bini geçti.

Son aylardaki mülteci akını, Ege’de 2015 yılındaki mülteci krizinden beri en yüksek kaydedilen rakamlar olarak kayıtlara geçti.





Göçmen akını nedeniyle 3 bin kişi kapasiteli Midilli adasındaki Moria göçmen kampında kalan kişi sayısı 13 bine ulaştı. Aşırı dolu kampta geçen hafta yaşanan yangında bir kadının hayatını kaybetmesi sonrası kampta olaylar çıktı. Kamptaki şartları protesto eden göçmenlerle polis ve görevliler çatıştı.