Samanyolu Haber /Gündem / 'Yunanistan güçleri Türkiyeli göçmen Büyüksu’yu ağır işkence ile öldürdü' /14 Nisan 2023 15:47

'Yunanistan güçleri Türkiyeli göçmen Büyüksu’yu ağır işkence ile öldürdü'

Göçmen Barış Büyüksu’nun ölümüne ilişkin Adli Tıp Raporu çıktı. Çağdaş Hukukçular Derneği Avukatlarından Nergiz Tuba Aslan, raporun işkenceye ilişkin net bir tespitte bulunduğunu ifade etti. Aslan “Bu aşamada Yunanistan güçleri ‘bizle alakası yok’ diyerek kurtulamaz” dedi.

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Türkiye’den Yunanistan’a düzensiz yollarla geçen göçmen Barış Büyüksu’nun, Yunanistan güvenlik güçleri tarafından işkence sonucunda hayatını kaybettiğine ilişkin Adli Tıp Raporu çıktı.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre, 22 Ekim günü Yunanistan’ın Kos Adası’ndan Türkiye’nin karasularına itilen bota 14 mülteci ile bindirilen Barış Büyüksu, 21 Ekim günü gözaltına alınmıştı. İddiaya göre Büyüksu, Yunan güvenlik güçleri tarafından elektrikli işkenceye maruz bırakılmış ve ölümüne sebep olacak kadar çok ağır işkence görmüştü.

Daha sonra Kos Adası’ndan bota bindirilerek Türkiye’ye geri gönderilen Büyüksu hayatını kaybetmişti.

Büyüksu’nun ölümüne ilişkin Adli Tıp Raporunda şu ifadeler yer aldı:

“Kişinin ölümünün genel beden travmasına bağlı çoklu kot kırıkları ile birlikte yaygın yumuşak doku içi kanama sonucu meydana gelmiş olduğu, kişinin maruz kaldığı travmayla ölümü arasında illiyet bağı bulunduğu, ölüm olayında başkaca bir ortak neden bulunmadığı oy birliği
ile mütalaa olunur.”

ELEKTRİK İŞKENCESİNDEN KABA DAYAĞA KADAR BİRÇOK İŞKENCE GÖRDÜ
Çağdaş Hukukçular Derneği Avukatlarından Nergiz Tuba Aslan, olayla ilgili şunları kaydetti:

“22 Ekim 2022 tarihinde Filistin asıllı mültecilerle birlikte Yunan sahil güvenlik tarafından bulunuyorlar. Barış Büyüksu’nun Türkiye sınırlarına girdikten sonra ilk tespitte ölmek üzere olduğu anlaşıldı. Sonrasında zaten hayatını kaybetti. Akabinde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir dosya açıldı. Açılan dosyada 10’dan fazla Filistin uyruklu mültecinin vermiş olduğu ifadeler var. Özellikle Barış Büyüksu’nun Yunanistan'da Kos Adası’nda kar maskeli görevliler tarafından işkenceye maruz bırakıldığı bilgisi hepsinin ortak beyanı olarak mevcut. İfadeleri alınmış durumda. Elektrik işkencesinden, kaba dayağa kadar birçok işkence yöntemleri kullanılıyor.”


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