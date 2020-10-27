Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail'den Doğu Akdeniz çağrısı

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir araya gelen Yunanistan, Kıbrıs ve İsrail dışişleri bakanları, ülkeleri arasında Doğu Akdeniz'de ticaret, enerji ve savunma alanında işbirliğini güçlendirmeye devam edecekleri mesajı verdi.





Üçlü ortaklığın diğer bölge ülkelerine de açık olduğuna ve grubun genişletilebileceğine vurgu yapan dışişleri bakanları, hedeflerini bölgede istikrar ve güvenliği artırmak olarak açıkladı.





Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, İsrail ve Kıbrıslı mevkidaşları Gabi Aşkenazi ve Nikos Hristodulidis ile görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada, "Toplantımız maalesef Türk tarafının yeni yasa dışı eylemlerinin gölgesinde gerçekleşti" dedi.





Oktay'ın Maraş ziyaretine tepki





Türk hükümetini, "Yunan kıta sahanlığı içindeki bölgeleri yasa dışı sismik araştırmalar için hukuksuz bir şekilde kullanmak"la suçlayan Dendias, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Kuzey Kıbrıs'ta yaya trafiğine kısmen açılan Kapalı Maraş'a yaptığı ziyareti de "kışkırtma" olarak nitelendirdi. Dendias, Ankara'yı "yasa dışı eylemleriyle her tür yapıcı diyalog girişimini tahrip etmeye çalışmakla" suçladı.





Dendias Doğu Akdeniz'de Yunanistan, Kıbrıs ve İsrail arasındaki üçlü ortaklığa AB ve ABD'nin desteğini de vurgulayarak bu ortaklığın, gücünü uluslararası hukuk ilkeleri üzerine kurulu olmasından aldığını kaydetti.





"İşbirliğiyle Türkiye hedef alınmıyor"





Yunan Dışişleri Bakanı, üç ülke arasındaki işbirliğinin Türkiye'yi hedef almadığını belirterek "Eski stereotipleri aşan, bölge haritasını yeniden şekillendiren, karşılıklı anlayışa dayalı yeni bir coğrafya meydana getiriyoruz. Bölgemiz 19'uncu yüzyıla geri dönmeyecek" diye konuştu.





Üç ülke arasındaki işbirliği projeleri arasında İsrail, Kıbrıs ve Girit adası arasında elektrik şebekesi oluşturulması da bulunuyor. Deniz altından döşenecek kablolarla kurulacak bağlantının 2023 sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.



