Samanyolu Haber /Gündem / Yunanistan harekete geçti: Türkiye sınırına asker yığmaya başladılar /09 Haziran 2022 11:49

Yunanistan harekete geçti: Türkiye sınırına asker yığmaya başladılar

Son dönemde ilişkilerin gel-git yaşadığı Ankara-Atina hattında yeni bir iddia ortaya atıldı. 2020'deki mülteci krizinin bir benzerinin yaşanmaması için Yunan yetkililerin harekete geçtiği açıklandı.

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Son dönemde gerilim yüksek olduğu Türkiye-Yunanistan hattında tansiyonu yükseltecek bir adım Atina yönetiminden geldi.

Gerilimin cumhurbaşkanlığı seviyesinden bakanlık seviyesine kadar bütün düzeylerde yüksek olduğu ilişkileri değerlendiren Atina yönetimi, 2020’de yaşanan mülteci krizinin bir benzerinin yaşanmaması için sınırlarını kuvvetlendirme yoluna gitti.

Yunan medyasında yer alan haberlerde, 2020 yılında yaşanan mülteci krizinin bir benzerinin olmaması için Yunanistan’ın sınıra asker, polis ve sahil güvenlik ekiplerini yığmaya başladığı belirtildi.

Polislere farklı kategorilerde hazırlık eğitimleri verildiği belirtilirken Meriç yakınlarındaki görevlilerin sayısının artırıldığı da kaydedildi. Öte yandan yetkililer bu noktalardan mülteci geçişinin geçen yıla göre yüzde 20 daha fazla olabileceğini söyledi.
Yunan yetkililerin İskeçe ve Rodop bölgelerinde önlemleri artırdığı kaydedildi.

GÖZ YAŞARTICI BOMBA GÖNDERDİLER

Önlemler arasında tazyikli su yerine İHA’larla takibin getirildiği belirtilirken, Kathimerini’ye konuşan polis kaynakları, göz yaşartıcı bomba ve ses bombalarının da Meriç yakınlarına gönderildiğini duyurdu. Yetkililer yeni sistemlerin de gönderileceğini belirtti.

Öte yandan Ege’den de olası bir mülteci akınına karşın Yunan yetkililerin bölgede önlemleri artırdığı da kaydedildi. Yetkililer, devriye ekiplerinin de daha sık devriye gezdiğini aktardı.
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