Samanyolu Haber /Dünya / Yunanistan ile Bulgaristan’dan doğal gaz anlaşması /24 Ağustos 2020 19:44

Yunanistan ile Bulgaristan’dan doğal gaz anlaşması

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, yeni bir doğal gaz anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında Bulgaristan, Yunanistan'da kurulacak doğal gaz sıvılaştırma tesisine katılacak.

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Yunanistan ve Bulgaristan önemli bir doğal gaz anlaşmasını hayata geçirdi. Yeni anlaşmaya göre 2023 yılında Bulgaristan gazı, Yunanistan ve Avrupa’da tüketicilerle buluşacak.

Yunanistan’ın başkenti Atina’da, Bulgartransgaz şirketinin Aleksandropolis (Dedeağaç) kentinde kurulacak doğal gaz sıvılaştırma tesisine katılımı için anlaşma imzalandı. İmza töreninde konuşan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, sürmekte olan pandemiye rağmen enerji alanındaki adımların programlandığı şekilde hayata geçirildiği dile getirdi.

ROMANYA DA KATILACAK

Yeni anlaşmaya göre 2023 yılında sıvılaştırılan Bulgaristan gazı Yunanistan, Güneydoğu ve merkez Avrupa’ya taşınacak. Projeye Romanya da kendi doğal gaz rezervi ile katkı sunacak.

Yeni planların hayata geçirilmesi ile beraber Yunanistan 2028 yılına dek enerji üretimi için linyit kullanımına son vermeyi hedefliyor. Bulgaristan’la imzalanan yeni anlaşmayla ilgili olarak Miçotakis ayrıca, enerji meselesinin jeopolitik önemine de işaret etti. Yeni anlaşma ile beraber limanın öneminin artacağı belirtildi.

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ise yeni gelişmeyle ilgili olarak ‘ülkesinin son dönemde enerji alanında önemli yatırımlar gerçekleştirdiği’ vurgusunda bulundu. Borisov, yeni anlaşmayla beraber Yunanistan ve Bulgaristan’ın, ‘Güneydoğu Avrupa’nın enerji merkezleri konumuna yükseleceğini’ dile getirdi.

ABD ÜS İNŞA EDİYOR

Bulgaristan ile Yunanistan arasında imzalanan yeni anlaşmayla gündeme gelen Aleksandropolis geçtiğimiz haftalarda ABD’nin bölgede attığı yeni bir askeri adım ile de adından söz ettirmişti. Romanya ve Bulgaristan’da son yıllarda askeri etkinliğini arttıran ABD, Yunanistan’ın genelinde de askeri varlığını kuvvetlendiriyor.

ABD’nin yeni askeri planları çerçevesinde ABD Silahlı Kuvvetleri’ne ait deniz ve hava unsurları komşu ülkenin çeşitli noktalarındaki varlığını arttırmış durumda. Bu çerçevede ABD Aleksandropolis Limanı’nında askeri açıdan yararlanmak için düğmeye bastı. ABD ilk etapta Aleksandropolis’e askeri mühimmat ve personel sevk etmeye önceki haftalarda başladı.
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